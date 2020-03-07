　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席補選7日投票，立委江啟臣以68.5％得票率大勝郝龍斌，郝龍斌於5點50分發出敗選聲明，江啟臣則在晚間7點20分現身國民黨中央黨部，發表勝選感言。江啟臣承諾，黨務基本工作的升級、改進、數位化，一年以內一定做到，他強調，「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實他在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。

此次黨主席補選總選舉人數為345,971人，投票數為124,019票，投票率為35.85%，江啟臣共獲得84,860票，另有676張無效票，得票率68.80%；郝龍斌得票是38,483票，得票率為31.2%。

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣與曾銘宗握手致意。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣與曾銘宗握手致意。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣勝選感言全文如下：

在場的各位黨員同志，各位媒體好朋友，大家晚安，補選已經結束。對我而言，這場主席補選從來就不是誰輸誰贏的選戰，投票結果告訴我，黨員要求我，在未來一年兩個月必須扛起責任與黨員同志共同努力執行國民黨的改革任務。

在此，我要感謝第一線負責執行選務工作、辛苦的黨工同仁與志工，謝謝你們辛苦的工作，讓選務順利完成。今天我們在各縣市聽到許多黨員反映選務的問題，雖然改革千頭萬緒，但這些黨務基本的工作的升級、數位化、改進，我承諾一年內一定做到。改變基本黨務工作只是開始，今天之後的國民黨，會是一個更有執行力的團隊，與時俱進、快速應變。

我也要感謝，所有今天出來投票的黨員先進，感謝你們在國民黨最需要支持的時候，用行動站出來支持國民黨，讓黨的改革踏出了關鍵的第一步；我也要感謝投票支持我的黨員先進，感謝你們投下了世代傳承的一票，感謝你們投下了勇敢改變的一票，感謝你們投下了相信自己的一票，我承諾，未來的一年兩個月，我一定與各位一起攜手改變。當然，我更感謝沒有投票給我的黨員，因為你們，我知道我要更努力、更打拚，讓所有的黨員看到國民黨的改變，找回作為國民黨員的驕傲。

剛才，我也與郝龍斌副主席通過電話，感謝郝副主席在選舉過程中的良性競爭，讓這場選舉透過論述、思辨來落實國民黨的民主化。未來，我也會向郝副主席請益國民黨改革的想法。未來一年多的時間，我們要一起加速國民黨的改革，落實競選的政見，找回人民對國民黨的信任。

黨主席的選舉在今天塵埃落定，但考驗明天才開始！「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，我將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實我在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。我也將時刻謹記國父孫中山先生以三民主義為核心的創黨理念，成為落實民主、接地氣，捍衛中華民國、振興中華民族的政黨。

未來我更將加強深耕地方的工作，與地方縣市首長，縣市議會一起並肩作戰，與基層人民一起呼吸，從地方獲得養份，由下而上落實改革。所以我將推動國民黨組織改革，從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重地方輕中央的金字塔型，加強地方佈局，讓國民黨接地氣，回應基層的期待。

選舉的競爭在今天就此畫下句點，團結一致、大步改革，才是我們現在該做的事情；如同我在選舉時的口號「勇敢改變」，我希望所有的黨員同志，和我一起，我們攜手邁向「無畏的明天」，國民黨，加油！

我有信心，可以一步一步地，完成國民黨的改革！
我也相信，在全黨攜手之下，國民黨一定會改變！
我更相信，改革後的國民黨，重新讓你感到驕傲！
 

其他人也看了這些...

江啟臣專訪／傅崐萁人事案「夾雜恩怨」 國民黨形象雪上加霜
江啟臣專訪／國民黨要有跨世代「經典款」　百年老店注入新思維
江啟臣專訪／「很多黃復興前輩都支持我」　黨主席要傾聽心聲不是切割

更多熱門新聞...

江啟臣專訪／黨主席要專職無私？　「我兼任立委更接地氣」
江啟臣專訪／「國民黨改黨名不會轉運」　要改善的是這兩個字
江啟臣當選國民黨主席！　任期1年改革即刻啟動

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
院內感染案34退休婦病況曝光！心臟衰竭嚴重　加護病房「搶救中
打臉影片曝！北宜轎車「雙黃線迴轉」撞噴重機...瞎扯：他騎太
冬衣別收！下周這天「溫暖→溼冷」低溫探14°C　北台灣連3天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨祝賀江啟臣當選：期望正向合作！盼朝野共同防疫

快訊／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

賴清德「推特」開通了　第一PO歡迎好友AIT莫健訪台南

江啟臣當選國民黨主席　盧秀燕期勉：團結眾人、任重道遠

韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！

新冠肺炎病毒來自哪裡？　賴清德給出答案！確定病毒來自「這裡」

國民黨主席台中「挺自己人」！江啟臣得票率85.9%大勝郝龍斌

江宜樺稱驅離太陽花抗議群眾「從沒後悔」　洪申翰批：只覺得一陣噁心

國民黨主席補選　屏東縣江啟臣得票6成8領先

游錫堃第一時間恭喜江啟臣：相信他帶領的國民會讓朝野獲更多共識

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

快訊／民進黨祝賀江啟臣當選：期望正向合作！盼朝野共同防疫

快訊／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

賴清德「推特」開通了　第一PO歡迎好友AIT莫健訪台南

江啟臣當選國民黨主席　盧秀燕期勉：團結眾人、任重道遠

韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！

新冠肺炎病毒來自哪裡？　賴清德給出答案！確定病毒來自「這裡」

國民黨主席台中「挺自己人」！江啟臣得票率85.9%大勝郝龍斌

江宜樺稱驅離太陽花抗議群眾「從沒後悔」　洪申翰批：只覺得一陣噁心

國民黨主席補選　屏東縣江啟臣得票6成8領先

游錫堃第一時間恭喜江啟臣：相信他帶領的國民會讓朝野獲更多共識

澳感染音樂家接觸範圍擴大！　東吳音樂系緊急公告：NSO團員停課14天

快訊／民進黨祝賀江啟臣當選：期望正向合作！盼朝野共同防疫

HBL／泰山踏平東山　睽違6年再闖冠軍戰

SBL／台啤下半季首戰又狂勝！　布拉加盟裕隆遭宰26分

快訊／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

19歲妹卵巢癌末期！「熨斗燙肚皮」黑一片…苦挨40次化療

中職／高國麟3分砲　悍將3局6比2領先味全龍

賴清德「推特」開通了　第一PO歡迎好友AIT莫健訪台南

卡達桌賽／莊智淵沒能再演逆轉秀　不敵英國好手無緣4強

獵鷹也認真防新冠肺炎！　安東尼麥基握手完「秒掏出乾洗手」：我可不想被傳染

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

陳時中續任指揮官　柯P：我去也不會太差

國民黨主席開票後1小時 江啟臣1480票領先郝龍斌1020票

快訊／國民黨主席補選江啟臣大勝　郝龍斌自行宣布敗選

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

快訊／江啟臣當選國民黨主席

林奕華怒槓鄭麗君狠嗆蘇揆「閉嘴」

張景森怒嗆吳斯懷：「出賣國土主權的將軍」大談國土計劃保護

台灣防疫超強　外交部：正面報導達234篇

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

國民黨主席補選　江啟臣得票率68.5％各縣市大幅領先

陳時中：醫護人員加護病房服務「一天補貼一萬」

高雄中科院4名傷者分送高雄榮總、義大醫院　肇事原因調查中

秘笈公開！北市公布防疫旅館SOP

更多熱門

相關新聞

盧秀燕勉江啟臣：團結眾人、任重道遠

盧秀燕勉江啟臣：團結眾人、任重道遠

國民黨7日舉行黨主席改選，開票結果江啟臣以10038票大贏郝龍斌1974票，贏了8064票，市長盧秀燕第一時間也致電新任江主席，她期勉江帶領黨的改革，尤其要聆聽年輕人的聲音，團結眾人，任重道遠。

韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！

韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！

國民黨主席台中挺自己人！江啟臣得票85.9%大勝郝龍斌

國民黨主席台中挺自己人！江啟臣得票85.9%大勝郝龍斌

國民黨主席補選　屏東縣江啟臣領先

國民黨主席補選　屏東縣江啟臣領先

游錫堃恭喜江啟臣當選黨主席　期待朝野獲共識

游錫堃恭喜江啟臣當選黨主席　期待朝野獲共識

關鍵字：

國民黨郝龍斌江啟臣黨主席

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

湖北通城病例歸零　正式解除封城

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

茵聲峇里島解放深V比基尼！

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面