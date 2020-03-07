快訊／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席補選7日投票，立委江啟臣以68.5％得票率大勝郝龍斌，郝龍斌於5點50分發出敗選聲明，江啟臣則在晚間7點20分現身國民黨中央黨部，發表勝選感言。江啟臣承諾，黨務基本工作的升級、改進、數位化，一年以內一定做到，他強調，「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實他在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。

此次黨主席補選總選舉人數為345,971人，投票數為124,019票，投票率為35.85%，江啟臣共獲得84,860票，另有676張無效票，得票率68.80%；郝龍斌得票是38,483票，得票率為31.2%。

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣與曾銘宗握手致意。（圖／記者林敬旻攝）

江啟臣勝選感言全文如下：

在場的各位黨員同志，各位媒體好朋友，大家晚安，補選已經結束。對我而言，這場主席補選從來就不是誰輸誰贏的選戰，投票結果告訴我，黨員要求我，在未來一年兩個月必須扛起責任與黨員同志共同努力執行國民黨的改革任務。

在此，我要感謝第一線負責執行選務工作、辛苦的黨工同仁與志工，謝謝你們辛苦的工作，讓選務順利完成。今天我們在各縣市聽到許多黨員反映選務的問題，雖然改革千頭萬緒，但這些黨務基本的工作的升級、數位化、改進，我承諾一年內一定做到。改變基本黨務工作只是開始，今天之後的國民黨，會是一個更有執行力的團隊，與時俱進、快速應變。

我也要感謝，所有今天出來投票的黨員先進，感謝你們在國民黨最需要支持的時候，用行動站出來支持國民黨，讓黨的改革踏出了關鍵的第一步；我也要感謝投票支持我的黨員先進，感謝你們投下了世代傳承的一票，感謝你們投下了勇敢改變的一票，感謝你們投下了相信自己的一票，我承諾，未來的一年兩個月，我一定與各位一起攜手改變。當然，我更感謝沒有投票給我的黨員，因為你們，我知道我要更努力、更打拚，讓所有的黨員看到國民黨的改變，找回作為國民黨員的驕傲。

剛才，我也與郝龍斌副主席通過電話，感謝郝副主席在選舉過程中的良性競爭，讓這場選舉透過論述、思辨來落實國民黨的民主化。未來，我也會向郝副主席請益國民黨改革的想法。未來一年多的時間，我們要一起加速國民黨的改革，落實競選的政見，找回人民對國民黨的信任。

黨主席的選舉在今天塵埃落定，但考驗明天才開始！「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，我將在最短的時間，將黨務人事就定位，落實我在競選時的黨務改革、政黨路線、人才政策三大面向的「國民黨redesign」政見。我也將時刻謹記國父孫中山先生以三民主義為核心的創黨理念，成為落實民主、接地氣，捍衛中華民國、振興中華民族的政黨。

未來我更將加強深耕地方的工作，與地方縣市首長，縣市議會一起並肩作戰，與基層人民一起呼吸，從地方獲得養份，由下而上落實改革。所以我將推動國民黨組織改革，從輕地方重中央的倒梯形，轉變成重地方輕中央的金字塔型，加強地方佈局，讓國民黨接地氣，回應基層的期待。

選舉的競爭在今天就此畫下句點，團結一致、大步改革，才是我們現在該做的事情；如同我在選舉時的口號「勇敢改變」，我希望所有的黨員同志，和我一起，我們攜手邁向「無畏的明天」，國民黨，加油！

我有信心，可以一步一步地，完成國民黨的改革！

我也相信，在全黨攜手之下，國民黨一定會改變！

我更相信，改革後的國民黨，重新讓你感到驕傲！



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