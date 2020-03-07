　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼市長將針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義、12月6日外交部民眾陳情事件警方執勤作法與處理程序說明」進行說明。國民黨議員徐巧芯、羅智強、游淑惠、應曉薇、李明賢及新黨議員侯漢廷輪番質詢，民進黨籍議員則全體缺席。（圖／記者湯興漢攝）

▲應曉薇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨7日舉行黨主席、中常委補選，開票結果約於晚間六點半出爐，32位當選中常委中，有14位是具有民意基礎的立委或議員。

中常委當選人包括陳宗興、徐榛蔚、沈慶光、游顥、陳汪全、謝衣鳳、曾文培、謝坤宏、劉大貝、蔣根煌、鄭任宗、江碩平、邱素蘭、范成連、沈智慧、呂學樟、高思博、黃紹庭、陳炳甫、楊博仁、應曉薇、鄭正鈐、魏嘉賢、李德維、鄧治平、林文瑞、黃敬平、周孟蓉、童慧珍、侯彩鳳、陳雙全、李傅中武等32位。

其中，具有民意基礎的中常委共有14位，包括徐榛蔚、游顥、謝衣鳳、蔣根煌、黃紹庭、陳炳甫、應曉薇、鄭正鈐、魏嘉賢、李德維、林文瑞、黃敬平、陳雙全、李傅中武。

當選中常委得票數排名：
1.徐榛蔚
2.陳宗興
3.沈慶光
4.游顥
5.陳汪全
6,謝衣鳳
7.曾文培
8.謝坤宏
9.劉大貝
10.蔣根煌
11.鄭任宗
12.江碩平
13.邱素蘭
14.范成連
15.沈智慧
16.呂學樟
17.高思博
18.黃紹庭
19.陳炳甫
20.楊博仁
21.應曉薇
22.鄭正鈐
23.魏嘉賢
24.李德維
25.鄧治平
26.林文瑞
27.黃敬平
28.周孟蓉
29.童慧珍
30.侯彩鳳
31.陳雙全
32.李傅中武

其他人也看了這些...

江啟臣當選國民黨主席！　任期1年改革即刻啟動
國民黨主席補選江啟臣大勝　郝龍斌自行宣布敗選
國民黨主席投票選情「冷」　馬英九：大選敗選造成的

更多熱門新聞...

誇他是「優秀的中部人」　盧秀燕：全力支持江啟臣當選黨主席
國民黨補選黨主席韓國瑜戴口罩現身投票　支持者喊「市長加油」
圖解34萬國民黨員！人數最多前三名縣市曝光　黃復興黨部佔8萬3307人

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／福建泉州驚傳飯店倒塌「有人被埋」！疑似新冠肺炎隔離點
選舉前早發現「不對勁」！國家隊超前部署　曝「最大關鍵人」是他
銷量暴增40倍！除夕一通急電「出事了」　台灣開啟口罩大作戰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

選舉前早發現「不對勁」！國家隊超前部署　陳其邁是最大關鍵！

快訊／藍中常委當選名單出爐！徐榛蔚最高票、注入14位新血

大時代兒女！郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完後沉默了

快訊／民進黨祝賀江啟臣當選：期望正向合作！盼朝野共同防疫

影／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

賴清德「推特」開通了　第一PO歡迎好友AIT莫健訪台南

江啟臣當選國民黨主席　盧秀燕期勉：團結眾人、任重道遠

韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

「對於啟臣，我沒有恭喜」　李彥秀道出背後原因

國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

選舉前早發現「不對勁」！國家隊超前部署　陳其邁是最大關鍵！

快訊／藍中常委當選名單出爐！徐榛蔚最高票、注入14位新血

大時代兒女！郝龍斌道出參選原因　游淑慧聽完後沉默了

快訊／民進黨祝賀江啟臣當選：期望正向合作！盼朝野共同防疫

影／國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

賴清德「推特」開通了　第一PO歡迎好友AIT莫健訪台南

江啟臣當選國民黨主席　盧秀燕期勉：團結眾人、任重道遠

韓國瑜恭喜江啟臣當選：今天是國民黨團結出發的好日子！

小舉動超加分！　「這5細節」暖男一定留意...忽略＝憑實力單身

SBL／「閉門打」迎下半季　蔣淯安：像新賽季開始

曝劉真「美到成學生時代傳奇」…　主播感性打氣：等妳再一次美麗微笑

周曉涵搭小黃「眼鏡男拉開門衝上來」！　經紀人救她反被傷…驚嚇過程曝光

提分手最怕一時衝動！不想後悔，先思考這3個問題

HBL／正視勝利渴望　泰山要幫學長找回失去的冠軍

一度懷疑自己染新冠肺炎？張上淳：錯誤解讀「只是有點呼吸道症狀」

疫情衝擊砂石業進口　經濟部疏濬提升料源「日產量6000公噸」

快訊／義大利民主黨領袖確診！臉書曝影片「我確定感染了…」　正在家中隔離

快訊／福建泉州驚傳飯店倒塌「有人被埋」！疑似新冠肺炎隔離點

政治熱門新聞

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

陳時中續任指揮官　柯P：我去也不會太差

國民黨主席開票後1小時 江啟臣1480票領先郝龍斌1020票

快訊／國民黨主席補選江啟臣大勝　郝龍斌自行宣布敗選

快訊／江啟臣當選國民黨主席

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

林奕華怒槓鄭麗君狠嗆蘇揆「閉嘴」

張景森怒嗆吳斯懷：「出賣國土主權的將軍」大談國土計劃保護

國民黨主席補選　江啟臣得票率68.5％各縣市大幅領先

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

台灣防疫超強　外交部：正面報導達234篇

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

陳時中：醫護人員加護病房服務「一天補貼一萬」

高雄中科院4名傷者分送高雄榮總、義大醫院　肇事原因調查中

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨中常委徐榛蔚最高票、注入14位新血

快訊／國民黨中常委徐榛蔚最高票、注入14位新血

國民黨7日舉行黨主席、中常委補選，開票結果約於晚間六點半出爐，花蓮縣長徐榛蔚護得最高票，32位當選中常委中，共有14位新加入的成員、14位具有民意基礎的立委或議員，而舊成員中僅謝坤宗一人落選。

國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

國民黨主席3／9交接　江啟臣：最短時間宣布人事佈局

國民黨主席台中挺自己人！江啟臣得票83.5%大勝郝龍斌

國民黨主席台中挺自己人！江啟臣得票83.5%大勝郝龍斌

江啟臣當選國民黨主席　卓榮泰：盼兩黨可以民主同行、台灣共贏

江啟臣當選國民黨主席　卓榮泰：盼兩黨可以民主同行、台灣共贏

國民黨黨主席選舉台南市江啟臣領先

國民黨黨主席選舉台南市江啟臣領先

關鍵字：

國民黨中常委

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

湖北通城病例歸零　正式解除封城

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

新天地教主「私養嫩肉後宮」！正宮遭洗腦離婚老公改嫁他

梧桐妹替修杰楷、孫志浩慶生！

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

茵聲峇里島解放深V比基尼！

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

更多

最夯影音

更多
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面