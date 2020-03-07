國民黨32位中常委完整名單出爐　其中14位具有民意基礎

▲應曉薇。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨7日舉行黨主席、中常委補選，開票結果約於晚間六點半出爐，32位當選中常委中，有14位是具有民意基礎的立委或議員。

中常委當選人包括陳宗興、徐榛蔚、沈慶光、游顥、陳汪全、謝衣鳳、曾文培、謝坤宏、劉大貝、蔣根煌、鄭任宗、江碩平、邱素蘭、范成連、沈智慧、呂學樟、高思博、黃紹庭、陳炳甫、楊博仁、應曉薇、鄭正鈐、魏嘉賢、李德維、鄧治平、林文瑞、黃敬平、周孟蓉、童慧珍、侯彩鳳、陳雙全、李傅中武等32位。

其中，具有民意基礎的中常委共有14位，包括徐榛蔚、游顥、謝衣鳳、蔣根煌、黃紹庭、陳炳甫、應曉薇、鄭正鈐、魏嘉賢、李德維、林文瑞、黃敬平、陳雙全、李傅中武。

當選中常委得票數排名：

1.徐榛蔚

2.陳宗興

3.沈慶光

4.游顥

5.陳汪全

6,謝衣鳳

7.曾文培

8.謝坤宏

9.劉大貝

10.蔣根煌

11.鄭任宗

12.江碩平

13.邱素蘭

14.范成連

15.沈智慧

16.呂學樟

17.高思博

18.黃紹庭

19.陳炳甫

20.楊博仁

21.應曉薇

22.鄭正鈐

23.魏嘉賢

24.李德維

25.鄧治平

26.林文瑞

27.黃敬平

28.周孟蓉

29.童慧珍

30.侯彩鳳

31.陳雙全

32.李傅中武

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