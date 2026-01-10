　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

▲台南市政府說明營養午餐政策，強調審慎評估是對孩子與財政負責。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府說明營養午餐政策，強調審慎評估是對孩子與財政負責。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲宣布，將推動國中小營養午餐全面免費政策，外界質疑市府「隔天才宣布」、「政策髮夾彎」，甚至指控不願照顧孩子，對此，台南市政府發言人田玲瑚嚴正澄清，強調所謂「審慎評估」被有心人士刻意扭曲成「不照顧孩子」，完全與事實不符，也模糊了公共政策應有的專業與程序。

田玲瑚直言，真正負責任的施政態度，不是「大撒幣」，而是必須考量財政永續與公共資源配置最佳化。她強調，是否推動免費營養午餐，從來不是「要不要照顧孩子」的選擇題，而是在長期南北財源結構不公平下，如何兼顧教育資源與城市財政的現實問題。

▲台南市政府說明營養午餐政策，強調審慎評估是對孩子與財政負責。（記者林東良翻攝，下同）

田玲瑚指出，黃偉哲日前所提「炫富」說法，並非指地方政府不該照顧孩子，而是直指新版《財政收支劃分法》制度性不公。以統籌分配款為例，台北市暴增463億元，總額高達1160億元；反觀台南市，2026年統籌分配稅款為508億元，雖較2025年增加186億元，但計畫型補助款及一般性補助款卻同步減少225億元，整體收入「不增反減」，實質少了45億元。在這樣的財政結構下，田玲瑚直言，台南不可能像台北「有錢就是任性」，政策推動自然必須更為審慎，「這不是髮夾彎，而是負責任」。

▲台南市政府說明營養午餐政策，強調審慎評估是對孩子與財政負責。（記者林東良翻攝，下同）


針對外界質疑市府不照顧孩子，田玲瑚強調，台南市長期以「精準照顧」為原則，針對低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭學生的營養午餐補助從未間斷，相關政策多年來持續執行，這才是真正落實責任。她也反批，有些政治人物高喊「這不是炫富，是責任」，卻在宣布政策時連預算來源與細節都說不清楚，匆忙上路的態度，動機令人質疑。

「如果這是責任，為何執政前兩年不是責任？」田玲瑚直言，偏偏在選舉年前夕才突然發現這是責任，社會自有公評。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲寫真偶像才引退10天　驚傳病逝
獨／30多歲女借廁所流產　16週胎兒亡
意外先說了！洪總脫口爆出新洋投
台灣賓士「兩款休旅大降價」　門檻更親民
館長嗆斬首被起訴點名總統出庭　賴清德：被告才需要出席
愛吃加工肉「恐罹4癌症」　醫示警了
誓言強奪格陵蘭！川普喊「不管他們願不願意」：絕對無法讓給中俄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

嚴控廚餘蒸煮與流向　桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

新北「品味貢寮選物所」開幕　打造東北角地方創生新據點

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

嚴控廚餘蒸煮與流向　桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

新北「品味貢寮選物所」開幕　打造東北角地方創生新據點

洪一中開訓儀式點名布坎南掀議　富邦：對洪總言論震驚與不解

美逮捕馬杜洛「威脅全球小國」！　李顯龍罕見示警

2025年金控10家獲利一表搶先看　中信金EPS 逾4元暫領先

台鋼全新基地開訓！劉東洋百感交集　訂下「熱情、激情」新目標

外野手凱普勒藥檢未過遭禁賽80場、季後賽也沒得打　身價恐一夕慘跌

獨／高雄消防分隊驚見嬰屍！女借廁所流產　16週胎兒亡

27歲寫真偶像才引退10天驚傳病逝！　罹罕見癌症「半年前已無法露面」

網戀香港女舞者！他交3帳號害16人遭詐騙　可憐癡情男判無罪

台鋼雄鷹新隊長出爐！吳念庭接棒王柏融　今年想拚安打王

直播主控訴19年前小學游泳課遭猥褻　侵害4女童！變態狼師起訴

【大人沒在管？！】小孩狂丟石頭滿地飛　店員撿到懷疑人生…

地方熱門新聞

台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園敏盛140位績優志工獲表揚

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

桃園市福德正神關懷協會　捐贈萬斤白米

綠能工廠堆滿木屑竄火煙

弱勢生活補助金今年加碼發放

啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架南市查核11通路、163罐已撤

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

全台首邑縣城隍廟法器遭破壞民政局長到場關切、協助修復

更多熱門

相關新聞

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

營養午餐免費屏東沒份　蘇清泉喊話：別再苦孩子！

台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐全面免費後，台中、台南、高雄也宣佈跟進，但屏東卻遲遲等不到好消息，讓民眾苦盼，立委蘇清泉臉書貼文，「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，主張屏東縣應該跟進國中小營養午餐全面免費。

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

免費營養午餐跟進有困難？　侯友宜：新北一年恐增46億支出

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

台南營養午餐跟進免費！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子

黃偉哲180度大轉彎！台南宣布營養午餐免費

黃偉哲180度大轉彎！台南宣布營養午餐免費

營養午餐免費9月上路　黃偉哲質疑政策買票

營養午餐免費9月上路　黃偉哲質疑政策買票

關鍵字：

營養午餐免費髮夾彎

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

妹子搭機車反向跨坐騎士腿上　畫面引眾怒

最容易「姐弟戀」的三大星座！

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

「台南最大尾」遭追捕1年　樹上爽曬日光浴中彈倒地

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面