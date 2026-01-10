營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

▲台南市政府說明營養午餐政策，強調審慎評估是對孩子與財政負責。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲宣布，將推動國中小營養午餐全面免費政策，外界質疑市府「隔天才宣布」、「政策髮夾彎」，甚至指控不願照顧孩子，對此，台南市政府發言人田玲瑚嚴正澄清，強調所謂「審慎評估」被有心人士刻意扭曲成「不照顧孩子」，完全與事實不符，也模糊了公共政策應有的專業與程序。

田玲瑚直言，真正負責任的施政態度，不是「大撒幣」，而是必須考量財政永續與公共資源配置最佳化。她強調，是否推動免費營養午餐，從來不是「要不要照顧孩子」的選擇題，而是在長期南北財源結構不公平下，如何兼顧教育資源與城市財政的現實問題。

田玲瑚指出，黃偉哲日前所提「炫富」說法，並非指地方政府不該照顧孩子，而是直指新版《財政收支劃分法》制度性不公。以統籌分配款為例，台北市暴增463億元，總額高達1160億元；反觀台南市，2026年統籌分配稅款為508億元，雖較2025年增加186億元，但計畫型補助款及一般性補助款卻同步減少225億元，整體收入「不增反減」，實質少了45億元。在這樣的財政結構下，田玲瑚直言，台南不可能像台北「有錢就是任性」，政策推動自然必須更為審慎，「這不是髮夾彎，而是負責任」。



針對外界質疑市府不照顧孩子，田玲瑚強調，台南市長期以「精準照顧」為原則，針對低收入戶、中低收入戶及脆弱家庭學生的營養午餐補助從未間斷，相關政策多年來持續執行，這才是真正落實責任。她也反批，有些政治人物高喊「這不是炫富，是責任」，卻在宣布政策時連預算來源與細節都說不清楚，匆忙上路的態度，動機令人質疑。

「如果這是責任，為何執政前兩年不是責任？」田玲瑚直言，偏偏在選舉年前夕才突然發現這是責任，社會自有公評。