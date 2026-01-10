ET專訪／何欣純分析藍白合2變數　評2位可能對手曝選戰勝敗關鍵

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：黃國霖、湯興漢

記者杜冠霖／台北報導

各黨佈局2026大選，台中市長盧秀燕8年任期將屆，國民黨有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔有意爭取，民進黨則是早早確定提名曾獲全國最高票的綠委何欣純，三位強將相爭，且都是台中縣市合併前的舊縣區出身，面對藍大於綠的盤勢，何欣純近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時提到，在地方層級選舉上，顏色也沒有那麼重要，而相對兩位對手也各有優勢，誰能夠提出願景，讓大家覺得各區域能夠均衡發展，才是最重要的。

台中舊縣區出頭 區域均衡政策會是選戰關鍵

對於可能的兩位對手，何欣純認為，現在國民黨可能要面臨初選，起碼有兩個人舉手說想選市長，也就是江啟臣副院長跟楊瓊瓔委員，不管怎麼樣，他們都是優秀政治人才，大家要為台中市服務，是好事啦，當然就她評估，三人都在原縣區，過去包括胡志強、林佳龍或是盧秀燕，都被認為是原城區、市區的人。對他們三人而言，原市區會是很大的挑戰。

何欣純從城市發展角度切入，她表示，如何讓原縣區、原市區民眾在縣市合併這麼多年之後，認為誰最能夠讓大台中的區域均衡發展，可能就是市民想要的市長。自己前陣子去豐原、東勢，還有民眾跟她說，「委員，你若未來當選市長，不可以忘記我們、讓我們邊緣化」。這場選戰會以市政牛肉、帶動台中的進步為主。三個人裡，誰能夠提出願景，讓大家覺得各區域能夠均衡發展，才是最重要的。

▲民進黨台中市長參選人何欣純專訪。（圖／記者湯興漢攝）

若是分別對到江啟臣跟楊瓊瓔，何欣純認為，三人裡面，自己應該是最接地氣的，她長期從基層到中央，幾乎每件事親力親為，每一個建設爭取幾乎全程參與，也有人講，楊瓊瓔的個人特質跟她很像，都比較親民、親切，也跟地方的這個連結比較深，但不一樣的地方在於，自己對未來台中市政的想法更多、更大，能接觸到的族群也更具多元性。

至於江啟臣，何欣純指出，江啟臣有他的格局在，也是一個很好的政治人才。他是國防外交的一個專才，至於江啟臣說要為台中帶來所謂的國際化。但國際化其實不是在於個人的國際化，重點是如何讓台中這個城市國際化。她同樣在英國念過書，但沒有辦法把英國的所有制度、學到的東西，直接套在台中這個城市，應該思考哪些是可以學習、發展的，思考如何連結。

歷次立委選舉票數不斷地攀高 評藍白合變數還很多

對於台中，何欣純認為，這個城市被人家認為不太有鮮明的性格。講到台北，會說是首都；講到高雄。現在打造出一個演唱會之都。相對北、南，台中比較被弱化。但台中已經是第二大城市、人口第二多，可是大家對這個城市的個性跟印象還不夠，怎麼跟國際連結？應該先定出一些策略，把自己的定位好之後，「有策略、有行動、有時程、有預算的去推，這才是重點嘛」。

然而，上次大選中，台中被視為藍白合示範區，是否也讓勝選難度更上一層樓？何欣純坦言，已經不會把它視為困難，「因為從中央到地方，現在一定就是藍白合啊！」她推斷，藍白合會碰到兩件事，第一、國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌怎麼談？到現在還沒有看到他們談的機制，現在藍白合的合到什麼程度？要讓到什麼程度？這還不確定，是未知數。



何欣純接著分析，第二、藍白合未來會有一個挑戰，是黃國昌將在2月1日卸任立委，接下來民眾黨的八席立委完全換了一批人，這一批新的不分區立委量能到什麼程度？自己不曉得，因為這牽涉到明年立法院甚至是地方選舉，環環相扣，影響民眾黨跟國民黨的合作模式、彼此消長。她認為，當然會藍白合。但是藍白合的變數還很多，會影響地方選舉的程度也不同。



至於現在政治大環境對綠營比較不利，何欣純認為，氛圍是瞬息萬變。資訊爆炸的這個年代，大家在看所有的消息，第一眼印象很重要，應該先從何欣純這個人談起，她歷次立委選舉裡，票數都是不斷地攀高。不管是她的服務、專業、問政到大大小小事，給民眾的印象就是不分顏色。當然她有所屬的政黨叫做民主進步黨。但市政治理不分顏色，只要對台中市市民好，是對的事情，是可以讓台中這個城市進步發展的。顏色是其次。在地方層級選舉上，顏色也沒有那麼重要。

重新盤點台中大型建設 從政策著手打照宜居城市

而整場專訪中，何欣純不斷強調城市的個性，台北是首都、高雄被視作演唱會之都，而台中近期最令人印象深刻就是自稱「媽媽市長」的盧秀燕，而何欣純又想形塑什麼樣的城市個性、市長形象？



何欣純分析，盧秀燕的「媽媽市長」就是不斷地堆疊出來的形象，這無可厚非。每個政治人物都希望打造一個形象，對她來講，比較想要知道是，市民認為台中市應該有什麼樣的形象跟性格？好的優點要凸顯，比如說台中因為地理位置適中，大家都要認為它是宜居城市，是一個氣候相對溫暖的城市。而溫暖的城市不是只有口號，而是要用一些暖心、貼心的政見去形塑，像是對長者的照顧等等。



何欣純並未多描述所謂城市印象，她從政策著手，何欣純透露，她前陣子去新加坡，住宅政策部分，新加坡為長者打造一個適合的居住空間，未來的台中，有沒有可能在社宅政策裡面，除了年輕人、經濟弱勢族群外，也針對長者提出一些更適合的空間設計，不管是無障礙設施或是一些更宜居的空間，這是未來在市政規劃裡面可以納入的思維。



何欣純也提到高雄市的演唱會經濟，她表示，台中市現在以盧市長所謂的巨蛋甚至超巨蛋。那巨蛋正在蓋、超巨蛋說要定案了，但台中市的演唱會經濟、運動產業經濟基本尚未成形，因為缺乏場地。現在只有洲際棒球場，棒球產業好像不錯，可是只有一個場地。其他的大型展演或者是大型的國際運動賽事在台中？幾乎找不到場地。



何欣純表示，現在不管是巨蛋也好或是超巨蛋也好，都應該重新盤點，到底是不是適合的定位？現在是跟著高雄一樣做流行音樂的演唱會經濟？那場館設計就必須要更符合這樣的城市行銷。但如果說我定位是運動產業經濟，要綜合性的發展，又如何讓未來的超巨蛋去設計規劃？如果沒有這些前置作業的話，那永遠只會是口號。

何欣純舉例，就像現在盧秀燕的超巨蛋，她在世界十二強世界冠軍完之後沒多久，就馬上說定案要做。但自己就會疑惑，怎麼沒有專業評估的過程？這是一個三、四萬人的超巨蛋耶，包含設計、未來營運、還有選址，這些都需要專業、詳細的評估過程。但是目前為止沒有看到，這是比較可惜的。因為這會牽涉到台中這個城市未來給人的印象是什麼。