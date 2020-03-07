選舉前早發現「不對勁」！國家隊超前部署　陳其邁是最大關鍵！

▲陳其邁揪唐鳳討論「口罩實名制2.0」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）



中央社

疫情延燒全球，當各國掀起口罩之亂，台灣防疫國家隊超前部署，除了指揮中心前線作戰外，公衛出身的行政院副院長陳其邁是啟動國家隊防疫危機總動員的重要樞紐，他臉書上一場場的會議資訊，如同在寫防疫日記，讓外界一窺這次防疫作戰的關鍵。

2019年12月31日上午8時許行政院晨報，當時進入選舉倒數黃金週，陳其邁向行政院長蘇貞昌報告，中國向WHO（世界衛生組織）通報中國大陸武漢出現27起原因不名的肺炎病例，有7人病危，要注意。蘇貞昌立即指示陳其邁召開跨部會議，1個小時後，跨部會首長在行政院副院長辦公室開會，旋即做出兩項結論。

一、防範病例境外移入，啟動邊境檢疫應變措施，加強入境旅客發燒篩檢、落實疑似病例的旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形等詢問、健康評估及衛教宣導，評估疫情可有效阻絕於境外；二、為求慎重，即日起針對自武漢直航入境的班機進行登機檢疫，除主動評估旅客健康情形外，亦於班機上向旅客宣導相關預防措施。

▲陳其邁向口罩廠業者致謝。（圖／翻攝自臉書）



陳其邁說，當武漢出現27個原因不明的肺炎病例，台灣已啟動防疫，是全世界最早啟動防疫機制的國家，當時日韓都還沒有警覺到。副總統陳建仁日前也在臉書上公開向超前部署、默默耕耘的防疫國家隊致敬。

陳其邁透露，當時還在選舉中，他詢問交通部，武漢位於交通要衝，往返武漢的飛航路線，排名第一是泰國曼谷機場、第二名日本東京機場，第三名台灣桃園機場，陳其邁直覺事態嚴重，決定要採取登機檢疫。

1月11日總統與立委選舉結束，「行政院整個動起來」，陳其邁說，當時因個案數愈來愈多，他再開跨部會議，並請疾管署指派民間學者專家到中國了解疫情，雖然成行但並無具體發現，更令人憂心。

陳其邁說，這個疾病特性潛伏期長達14天、恢復期也很長，且無症狀、輕症居多，造成防疫上的困難，因此，旅遊史變成是一個重要的篩檢指標。

1月25日，陳其邁詢問健保署，能否從健保卡中知道民眾到中國的旅遊史？健保署長李伯璋回答：不行，並指這是移民署業務。陳其邁馬上打電話詢問內政部，請內政部把相關資料跑一遍，提供健保署比對。

陳其邁說，他25日晚上交代、26日處理好，27日正式上線，24小時內完成，行政部門展現高效率，靠的就是陳其邁一句話：「有事情，我負責！」會後，他自嘲自己處理事情就是奪命連環CALL。

▲陳其邁與各部會在院會針對新冠肺炎議題討論。（圖／翻攝陳其邁臉書）



1月22日總統接下當選總統證書宣示，連任沒有空窗期，防疫視同作戰；30日召集國安高層會議採取8項措施；陳其邁表示，總統召集國安高層會議做成決策後，行政部門就是工作小組，防疫工作主要由行政院負責，根據問題的屬性，邀集不同業務分工的國安會諮詢委員與會。

他舉例，先前處理日本鑽石公主號由前國安會諮委林成蔚負責、中國疫情狀況則由傅棟成負責，從列席的國安會諮委，就知道到底在處理哪個國家的疫情。

他說，府院決策模式就是，總統召集的國安會議是最高決策機制，行政院跨部會就是工作小組，疾病管制署是第一線指揮中心，分工清楚、決策快速。陳其邁表示，口罩重大政策都由蘇貞昌週一親自主持會議拍板定案。

府方人士也透露，府院處理疫情的方式，早就沒有一級、二級的區別。每天都是一起討論、一起處理、一起調度，總統關注，但尊重行政院第一線的處理。

指揮中心一級開設為何由陳時中繼續擔任指揮官？知情人士表示，陳時中既已塑造出專業指揮官形象，民調又高，為何要換人讓大家去做比較、或有作文章的空間，而且陳時中宣布的重大決定，都是由陳其邁召集的府院跨部會機制討論出來，並跟蘇揆報告過的，再交由陳時中執行。

▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）



陳其邁是台大醫學院公共衛生碩士，當過醫師，許多防疫作為都會由陳其邁召集各部會高階官員以及專家，在他的辦公室討論協調後提出，包括政務委員唐鳳、指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、台灣AI實驗室杜奕瑾都曾與會，開會討論到深夜，也是家常便飯。

例如禁止口罩出口，陳其邁就是在辦公室聽取經濟部的報告後，當場就決定國內優先，禁止出口，並隨即向行政院長蘇貞昌報告。為方便醫療診所掌握到院病患病情，陳其邁也邀集健保署、內政部等官員一同開會，讓健保卡上可以顯示病患是否曾經前往旅遊警示地區的資料。

▲口罩產線。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）



近期，陳其邁也找唐鳳開會，討論「口罩實名制2.0」政策，思考口罩實名制再精進的方法，讓民眾取得口罩更方便。

台灣的防疫措施成為國際仿效對象，美國在台協會主席莫健日前與總統蔡英文會晤時公開表達，台灣防疫措施非常謹慎、透明且以證據為基礎，再度展現台灣民主的實力，台灣若能分享經驗，全球都能受惠。

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