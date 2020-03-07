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銷量暴增40倍！除夕一通急電　台灣開啟口罩大作戰

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▲▼桃園不織布廠敏成拒絕外商高價包線　日產500萬片口罩原料「台灣防疫優先」。（圖／桃園市政府）

▲台灣防疫獲得國際媒體大幅報導。（圖／桃園市政府）

中央社

疫情延燒，台灣初期也發生瘋搶口罩狀況，但政府民間攜手打造口罩「國家隊」，一個月就打造了60條口罩機，將產能從原本日產量約200萬片提升到千萬片，加上實名制的實施，讓多數人買得到口罩，這個不可能任務的原點，得回到除夕的一通電話。

新冠肺炎疫情在全球擴散，世界各地出現瘋搶物資的情況，口罩等物資被一掃而空，曾是SARS（嚴重急性呼吸道症候群）重災區的台灣，由於鄰近中國，民間往來密切，年初中國傳出疫情後，台灣也曾短時間發生瘋搶口罩及買不到口罩的現象，但隨著行政單位迅速擬定執行禁止出口、實名制等對策，讓口罩產能提升、發放公平，成為各國仿效的典範。

請繼續往下閱讀...

陳其邁在接受中央社記者訪問時回憶，除夕當天他聯絡經濟部長沈榮津，庫存口罩發放速度太快，再加上過年期間工廠沒有開工，怕過年後恐面臨沒有口罩的處境，當時政府庫存約4500萬片口罩，但一天就發了600萬片出去，三天就發出1800萬片。

▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

▲新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部，下同）

根據統計，疾管署從1月28日起到30日一連3天，分別釋出600萬片口罩至超商通路，每人限購3片，4大超商1天就可以賣掉8成口罩，較新冠肺炎爆發前的銷量，大增約40倍。

陳其邁指出，於是他請沈榮津去聯絡廠商，能否在過年期間加班製造口罩，但因為當時大家還沒意識到疫情嚴重性，所以就算發加班費，也沒人願意上班。

▲▼新增口罩產線的任務。（圖／翻攝自YouTube／經濟部）

陳其邁指出，所以當時第一步決定先顧好醫院，其他的被罵就被罵，真的買不到口罩也要面對現實，而幕僚則開始策劃口罩實名制，讓大家都有口罩可領。另外，在得知SARS期間也曾禁止口罩出口後，他也立即要求經濟部禁止口罩出口，他來負責，並隨即向行政院長蘇貞昌報告。

陳其邁指出，後來行政團隊發現一個盲點，就是過去都是庫存口罩，忘記口罩大部分都是進口的，決定要改為庫存口罩的原料跟做口罩的機器，所以在初三、初四就趕快商討，請沈榮津去買機器，調查原物料，自己來做口罩。

▲▼3月5日起實名制口罩每人7天內可多買一片，陳時中舉手牌說明。（圖／記者嚴云岑攝）

▲3月5日起實名制口罩每人7天內可多買一片，陳時中舉手牌說明。（圖／記者嚴云岑攝）

行政團隊主要考量新冠肺炎為呼吸道疾病，未來口罩是必備防疫用具，再加上過去台灣生產口罩多為高階醫療口罩外銷，國內一般醫療口罩則從中國進口，在中國爆發疫情後，評估要從中國取得口罩將日益困難，再加上中國也下令外館在各國採購口罩，所以經討論，先禁止口罩出口，將產能留在國內，再將過往庫存口罩的方式，改為買機器，庫存原料，自己做口罩。

陳其邁說，過年那幾天，他每天都跟沈榮津聯絡，兩人都睡不著覺，沈榮津在初四時跟他表示跟廠商談好，初六開工後就加緊製造，把產能催到每天400萬片。

陳其邁表示，後來沈榮津找了台灣的工具機廠商，一口氣下訂60台機器，一台新台幣300萬元，他趕快叫沈榮津湊錢付訂金，先把機器給訂下來，如今預計9日可以全數交貨，日前又下定了30台機器。

至於口罩實名制的由來，據了解，行政院幕僚透過網路大數據分析，也實地調查民眾前往超商購買口罩的情形，發現限制每人購買口罩的數量沒有意義，因為無法確認是否有人會重複購買。

經過調查，全台各品牌超商家數約5000到1萬家，而健保藥局則有6000多家，密度與超商接近，再加上健保藥局有處理慢性病處方籤，於是可以把口罩當作慢性病處方籤開藥的方式發出去，完成了口罩實名制的作業。

實名制上路之前，口罩在便利商店限量販售，當時已有工程師自行開發的「超商口罩現況回報」地圖，可即時查詢；在政院拍板採用實名制政策後，便委由主掌科技事務的政務委員唐鳳與民間工程師聯繫，由唐鳳擔任政府與民間工程師社群之間溝通的橋樑，希望能開發出「藥局版」口罩存量系統。

而在政委唐鳳的號召下，許多民間工程師社群紛紛加入開發藥局版的口罩存量查詢系統，48小時內完成「口罩存量查詢平台」，在2月6日口罩實名制實施時同時上線。

唐鳳在與雙方聯繫協調時，主要有兩件事需要溝通，一是取得民間開發應用所需的open data，二是回饋使用者意見，讓健保署的資料更新能夠更快更頻繁，從每30分鐘更新，進步到每30秒鐘更新一次。

台灣口罩產量短期內增加到破千萬片，將躍升為全球第2大口罩生產國，加上實名制與口罩地圖等防疫政策，受到各國讚賞甚至紛紛仿效，尤其日本媒體大篇幅報導唐鳳是台灣防疫的關鍵角色，但唐鳳不居功，幕僚說，這應歸功於健保署的資訊系統前置作業，與民間社群的積極參與，唐鳳扮演的僅是政府與民間之間溝通協調的角色。

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