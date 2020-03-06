蔡壁如問贊不贊成修法18歲可投票　蘇貞昌大方答：贊成

▲民眾黨立委蔡壁如質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

下修投票權到18歲一事討論許久，立法院新會期朝野各黨對此都有共識。立法院6日邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。首棒民眾黨立委蔡壁如問及下修投票權到18歲一事，蘇貞昌大方表示「我贊成」，還笑稱蔡壁如播放影片是藉機做政黨宣傳。

依現行憲法規定，中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權；然而，民間社會多年來期盼透過修憲，將公民權下修到18歲，藉此擴大人民參與。

蔡壁如質詢時表示，台灣是全世界唯一20歲才能投票的完全自由民主國家，全世界有76個完全民主跟部分民主國家，只有台灣、新加坡、馬來西亞、突尼西亞要到20歲才能投票，其中新加坡、馬來西亞是被歸類為部分自由，突尼西亞視在茉莉花革命後才被視為獨立國家。

蔡壁如指出，今年適逢野百合30周年，昨天學生團體也發布新聞稿，希望青年希望能推動18歲公民權，降低參政門檻。政治的新陳代謝讓年輕人有更多投票權，也讓年輕人關心議題，居住正義、高房價、高學費問題等，現在台灣第二波民主運動應該解除對青少年的戒嚴，還給年輕人真正的公民權。

對此，蘇貞昌回應，個人不但支持而且更認為，雖然修憲非常難，但我覺得如果只是修這一條（下修投票年齡），很容易通過，因為大家都贊成、社會共識度高，憲法休止是說修憲要不要只休這一條，有沒有要把其他不合理的地方要不要修，這恐怕意見會比較多。

蘇貞昌說，至於其他法律要不要修，就是貴院的職權，修憲也是貴院職權，我都尊重也都支持，這條應該早點給年輕人讓他們決定國家的大小事，讓她們早一點對未來願竟擘劃，甚至公共政策讓年輕人都能參與，這是進步的國家，台灣早有這種能力。

