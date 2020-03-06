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林奕華怒槓鄭麗君狠嗆蘇揆「閉嘴啦」　蘇貞昌：妳知道何必質詢？

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記者蔣婕妤／台北報導

針對經濟部推出的振興抵用券，國民黨立委林奕華6日在立院質詢時，堅持其中的藝文類要「不綁國旅」。文化部長鄭麗君回答時強調，本就堅持「不限地點全國使用」，不過，林奕華數度情緒激動怒槓，甚至狠嗆行政院長蘇貞昌，「你閉嘴啦！」

因應新冠肺炎疫情持續延燒，為了刺激消費、減緩疫情對產業衝擊，經濟部推出振興抵用券。根據規劃，抵用券需要綁國旅消費，共分成商圈、夜市、餐飲、藝文四大類，至於是否能不限異地使用，則還未定案。

▲行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌、文化部長鄭麗君赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

林奕華6日質詢時質疑，藝文類的抵用券不該「綁國旅」，應該要獨立使用。蘇貞昌回應，過去一年各部會在相關因應上都很有經驗，所以讓各部會去發揮，不過要堅持雨露均霑、立竿見影兩大原則。林奕華再強調，「綁國旅不方便！藝文應該要獨立使用！」，並詢問蘇貞昌是否同意？蘇貞昌回應，自己做原則交代，訂了目標後要各部會去發想。

鄭麗君則說明，藝文部分有3個原則，分別是防疫優先、紓困並行、振興在後。她解釋，本來抵用券就是經濟部提出的概念，文化部建議希望納入適用範圍，所以由經濟部設計規劃，目的就是希望能擴大消費，同時減少重複開發的浪費。

鄭麗君強調，文化部出的3億要用在藝文類，抵用券的使用也是全國性的，不限當地。林奕華不滿意鄭麗君回答，頻頻插話，「我非常不認同！」鄭麗君則回應，希望委員能讓自己把話說完，蘇貞昌也試圖幫忙說話，這時，林奕華動怒開嗆，「請你專心聽我質詢！我的時間！我的時間請閉嘴啦！」

蘇貞昌無奈表示，「委員你的質詢好可惜喔，你都不讓人家講。」林奕華怒回，強調自己知道鄭麗君要說什麼，蘇貞昌再回嗆，「你都知道，那何必質詢？」

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