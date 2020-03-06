讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院6日邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。首棒民眾黨立委蔡壁如問及下修投票權到18歲一事，蘇貞昌大方表示「我贊成」，還虧蔡壁如藉機做政黨宣傳。蘇貞昌認為，若只單修18歲投票權應該較容易通過，因為大家都贊成、社會共識度高，但修憲要不要只修這一條、有沒有要把其他不合理的地方要不要修，這恐怕意見會比較多。

針對下修投票年齡到18歲一事，蘇貞昌答覆時表示，其實各政黨都已經共識，因為這題已經講很久，也是社會最高的共識。他還稱，其實還有幾點理由可以加進去，第一，就是現在的科技發達，所以孩子年輕人接收資訊比過去的時代快、方便、國際化、全球化，現在孩子比當年的孩子早很多。

蘇貞昌笑說，自己問孫女以後要讀哪間大學，「她說她要讀火星大學」，所以孩子已經超過我們想像，成熟的很快，知識進步很快，所以應該讓孩子早一點做決定自己的未來、世界的未來、人類的未來。

「第二點，從公平上來講，很多法律限制或著克年輕人責任，例如有些刑法刑責不是到20歲就要負，這對等上其實對年輕人不公平，甚至其他方面不甚枚舉。」蘇貞昌說，自己不但支持，而且更認為，雖然說修憲非常難，但我覺得如果是修這一條，我看很容易通過，因為大家都贊成、社會共識度高，憲法休止是說修憲要不要只修這一條，有沒有要把其他不合理的地方要不要修，這恐怕意見會比較多。

蘇貞昌說，至於其他法律要不要修，就是貴院的職權，修憲也是貴院職權，我都尊重也都支持，這條應該早點給年輕人讓他們決定國家的大小事，讓她們早一點對未來願竟擘劃，甚至公共政策讓年輕人都能參與，這是進步的國家，台灣早有這種能力。



