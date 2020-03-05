　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃巈禾／台北報導

「口罩國家隊大集合！」總統蔡英文5日在臉書表示，在經濟部長沈榮津的協調下，要花半年才能完成的60條產線，現在只花了20幾天就完成任務，這樣的成果，不是奇蹟，是台灣人團結努力的成績，要感謝參與防疫的業者，「身為台灣的總統、做為台灣人，我真的覺得很驕傲。」

蔡英文指出，每當碰到困難時，台灣人都可以放下競爭，團結在一起，這就是台灣精神，這次的防疫也一樣，台灣的工具機業者，都暫時放下自己的事業，出人、出力、出零件，自發性幫忙，派出最精實的菁英，組成一支「口罩國家隊」，跟政府一起投入防疫的工作，真的讓人感動。

蔡英文提到，在沈榮津的協調下，要花半年才能完成的60條產線，現在只花了20幾天就完成任務就製造完畢，這樣的成果，不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績，她要代表國家感謝工具機公會的許文憲理事長、東台精機的嚴瑞雄董事長、瀧澤科技的戴雲錦總經理、長宏機械呂清林董事長、權和機械蕭鴻彬董事長，以及參與「口罩國家隊」的工具機業者，「感謝你們的努力，讓台灣人民感到安心」。

蔡英文還說，相信這個消息一公布，台灣製造的名聲會更大，透過防疫，也讓全世界看見台灣真正的能量與國力，「身為台灣的總統、做為台灣人，我真的覺得很驕傲」，未來，口罩已是戰略物資，國內要維持一定的能量，而且要多用國產，國內有需求，就能屯兵於產業，養兵千日用在一時，這是這次防疫給的啟示，關鍵時刻，「台灣製造」才能跟政府一起守護台灣。

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些...

在台表演澳籍音樂家染疫！　21名隔離者含「團員、記者、工作人員」
搭長榮澳確診男是國際音樂家！2/28國家音樂廳、3/1演奏廳演出
國家音樂廳閉館消毒！文化部：其它藝文活動全採「梅花座」

更多熱門新聞...

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲
徐國勇：全國性酒測暫時取消　地方政府酒測「照抓照罰」
和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
美股道瓊開盤狂洩近800點！三大指數暴跌破2％
國際知名音樂家「在台有症狀」！曾開記者會接觸10記者
確診澳籍音樂家在「國家音樂廳」表演　文化部「近期演出全取消」
搭長榮澳確診男是58歲音樂家「在台發病」！團員等21名接觸者
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐國勇全國性酒測喊卡　酒駕防制協會批「大走鐘」

酒駕防制協會：徐國勇部長，酒駕是比新冠肺炎更可怕的殺人機器！

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

蔣萬安批勞動部沒編特別預算　黃光芹列條文：他自己搞錯

郝龍斌批國民黨是「主席說了算」　沒舉手表決而是鼓掌通過

柯文哲赴聯醫致贈慰勞金　「第一線人員作業相當妥善」

黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

雙北不跟進取消　內政部：首長未了解全國及地區酒駕取締的分別

勞動部擬再匡200億就安基金防疫　賴香伶籲整合補助方案

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

徐國勇全國性酒測喊卡　酒駕防制協會批「大走鐘」

酒駕防制協會：徐國勇部長，酒駕是比新冠肺炎更可怕的殺人機器！

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

蔣萬安批勞動部沒編特別預算　黃光芹列條文：他自己搞錯

郝龍斌批國民黨是「主席說了算」　沒舉手表決而是鼓掌通過

柯文哲赴聯醫致贈慰勞金　「第一線人員作業相當妥善」

黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

雙北不跟進取消　內政部：首長未了解全國及地區酒駕取締的分別

勞動部擬再匡200億就安基金防疫　賴香伶籲整合補助方案

雷／《枕上書》甜虐大結局！迪麗熱巴大婚美翻…萌兒子白滾滾上線

在台表演澳籍音樂家染疫！　21名隔離者含「團員、記者、工作人員」

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友湧入「2嫌」臉書瘋狂洗版...氣炸嗆：為什麼打孕婦

徐國勇全國性酒測喊卡　酒駕防制協會批「大走鐘」

藥妝店打造浪漫櫻花季　面膜化妝水到啤酒變粉嫩還飄花香

新冠肺炎肆虐「如何與病毒共存」！　CNN列「亞洲給的10大教訓」

到過義大利、日本、伊朗等7城市遊客　禁止入境馬來西亞

女友出軌許志安…綠帽男星遭爆「搞大乾妹肚子」　被指介入女星三角戀怒了！

酒駕防制協會：徐國勇部長，酒駕是比新冠肺炎更可怕的殺人機器！

中職／中信兄弟官辦4戰全勝　丘昌榮：大家都在訓練

政治熱門新聞

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

游錫堃自爆遭恐嚇沒人關心　刑事局：當晚就抓到人

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟反擊馬英九

北市不取消酒測、加強警察防護

林俊憲拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

高虹安找出缺口罩地點　陳時中：教教我們

衛福部：目標每人每周可買5片口罩

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

「巡邏箱QR Code」打臉游錫堃

更多熱門

相關新聞

小英總統感謝口罩國家隊：「疫情看出台灣真正的國力！」

小英總統感謝口罩國家隊：「疫情看出台灣真正的國力！」

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，政府斥資近2億購置60台口罩新機台今（5）日晚間提前完工上線，蔡英文總統特別到第一線向口罩國家隊致謝，感性發言表示：「這次疫情看出台灣真正的國力，來自台灣人民的韌性，以及願意接受挑戰的精神。」

南韓跟了口罩實名制！價格是台7倍

南韓跟了口罩實名制！價格是台7倍

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

口罩國家隊再添「疫」勇軍！30新機台力拚千萬片產能

口罩國家隊再添「疫」勇軍！30新機台力拚千萬片產能

高思博：基層缺藥之憂應早因應

高思博：基層缺藥之憂應早因應

關鍵字：

口罩蔡英文

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

快訊／攻擊蔡阿嘎主嫌到案　警釐清動機中

快訊／新冠肺炎再添2例！

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

即／突襲蔡阿嘎！黑衣男犯案動機曝

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

鐵鎚狠K蔡阿嘎夫婦　狠心黑衣男臉書曝

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面