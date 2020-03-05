口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

記者黃巈禾／台北報導

「口罩國家隊大集合！」總統蔡英文5日在臉書表示，在經濟部長沈榮津的協調下，要花半年才能完成的60條產線，現在只花了20幾天就完成任務，這樣的成果，不是奇蹟，是台灣人團結努力的成績，要感謝參與防疫的業者，「身為台灣的總統、做為台灣人，我真的覺得很驕傲。」

蔡英文指出，每當碰到困難時，台灣人都可以放下競爭，團結在一起，這就是台灣精神，這次的防疫也一樣，台灣的工具機業者，都暫時放下自己的事業，出人、出力、出零件，自發性幫忙，派出最精實的菁英，組成一支「口罩國家隊」，跟政府一起投入防疫的工作，真的讓人感動。



蔡英文提到，在沈榮津的協調下，要花半年才能完成的60條產線，現在只花了20幾天就完成任務就製造完畢，這樣的成果，不是奇蹟，而是台灣人團結努力的成績，她要代表國家感謝工具機公會的許文憲理事長、東台精機的嚴瑞雄董事長、瀧澤科技的戴雲錦總經理、長宏機械呂清林董事長、權和機械蕭鴻彬董事長，以及參與「口罩國家隊」的工具機業者，「感謝你們的努力，讓台灣人民感到安心」。



蔡英文還說，相信這個消息一公布，台灣製造的名聲會更大，透過防疫，也讓全世界看見台灣真正的能量與國力，「身為台灣的總統、做為台灣人，我真的覺得很驕傲」，未來，口罩已是戰略物資，國內要維持一定的能量，而且要多用國產，國內有需求，就能屯兵於產業，養兵千日用在一時，這是這次防疫給的啟示，關鍵時刻，「台灣製造」才能跟政府一起守護台灣。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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