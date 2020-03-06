蔡壁如問封院SOP　陳時中：走上封院的路機率很小

記者陳家祥／台北報導

立法院6日邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢。首棒登場的民眾黨立委蔡壁如，接續昨聯席審查紓困條例預算案的質詢主題，關心醫護人員相關議題，詢問若醫院發生院內感染時的SOP？衛福部長陳時中說，若在醫院爆發大量感染，會先清空傳出感染的病房，同時運用不同病房分艙措施，並往院外移動；但他強調，「走上封院的路是很小的」。

蔡壁如指出，昨天衛福部答詢時稱，目前醫護人員有4、50位被隔離，若未來發生院內感染，指揮中心是否有針對醫院封院、關院的SOP？陳時中表示，若在院內發生大量感染，會先清空受感染病房，並運用病房分艙機制，病房若有內部感染就清空、移到別的病房，若沒有辦法完全擔負，就往院外來移。但陳補充，基本上走上封院的路是很小的。

另外，蔡壁如還問到，在紓困預算的經費裡，衛福部編列衛教、開研討會，但醫學會動輒上百人、上千人，「部長你曾說不宜舉行千人集會，可視預算卻編列了衛教研討會這時候開研討會會違反你的規定？」陳時中答說，「若疫情緊張、參與人多，也考慮用視訊的型態辦理」。

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▲衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）