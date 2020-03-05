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和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

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▲▼蘇貞昌、陳其邁與各部會在院會針對新冠肺炎議題討論。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲蘇貞昌、陳其邁與各部會針對新冠肺炎議題討論。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁5日與各部會在院會針對新冠肺炎議題討論與超前部署。陳其邁在臉書表示，他也和政委唐鳳討論「口罩實名制2.0」政策，思考口罩實名制再精進的方法，同時也與衛生部長陳時中討論強化基層診所、藥師投入防疫的能量。

陳其邁指出，截至4日，口罩單日生產960萬片，9日新增的60台機組都到位後，就能單日生產達1000萬片，4月初再增加30台機組，還可再提升每日1300萬片以上。

陳其邁透露，口罩產量持續提升，除了買實名制成人、兒童口罩都多一片外，他也和唐鳳討論「口罩實名制2.0」政策，思考口罩實名制再精進的方法，讓有需要的國人取得口罩更方便。

▲▼蘇貞昌、陳其邁與各部會在院會針對新冠肺炎議題討論。（圖／翻攝陳其邁臉書）

面對疫情，陳其邁提到，這次院會中也提出幾項政策及建議，一、清明節祭祖返鄉人潮分流，更需提前做好準備；二、校園開始上課，傳染途徑除飛沫感染，還有接觸感染，地方、學校要多宣導洗手重要性，學童勤洗手效果會比用酒精、乾洗手更加徹底。

陳其邁再指，第三、居家檢疫、隔離的國人，為了防疫被限縮行動自由，並非自願，也要多給一些支持、鼓勵，但違反防疫規定、趴趴走的民眾，除了地方政府應從重開罰外，疫情指揮中心 也將訂定裁罰指引，中央、地方攜手合作。

▲▼蘇貞昌、陳其邁與各部會在院會針對新冠肺炎議題討論。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁提到，院會後，陳時中繼續討論強化基層診所、藥師投入防疫的能量，並與相關單位開會督促情形，持續加速快篩試劑生產。

最後，陳其邁說，疫情漸趨嚴峻，感謝每位台灣人在自己位置盡心盡力，才能讓台灣展現實力，成為近期國際矚目防疫範例，「多些體諒、友善彼此，我們一定能團結共度這個難關」。

▲▼蘇貞昌、陳其邁與各部會在院會針對新冠肺炎議題討論。（圖／翻攝陳其邁臉書）

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