台灣0負評Youtuber「鄉民推爆3頻道」...第一名是混血女神　網吐真心話

▲擁有泰國血統的千千，曾遭惡劣霸凌。（圖／品牌提供）

記者周亭瑋／綜合報導

蔡阿嘎和老婆遭鐵鎚襲擊一事，掀起廣大輿論，有的憤怒、同情，但也不乏嘲諷聲浪。PTT紅人金庸對此不禁好奇，台灣哪個Youtuber最沒負評，其中3個頻道最受鄉民推崇。

蔡阿嘎3日騎機車載著懷孕的妻子二伯，於北投明德路上停等紅綠燈時，遭到黑衣男子手持鐵鎚從身後偷襲猛K。涉嫌攻擊的26歲陳姓男子，與接應的36歲董姓男子均為林口某車輛改裝廠員工，兩人5日在林口落網。

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PTT紅人金庸就發文提到，「我想身為公眾人物，一定多少會有一些負評，看蔡阿嘎被打，正反兩面都有，有人叫好，也有人幫忙叫屈。台灣有哪個Youtuber是幾乎沒負評的呢？我想到的只有千千，鄉民覺得呢？」

▲台客劇場林冠廷拍攝影片探討「低醣飲食」。（圖／翻攝自台客劇場YouTube）

問題一出引來熱烈討論，其中大胃王YouTuber「美食水水」千千，擁有白皙皮膚、高挑身材，又充滿親和力的她，果真在留言串中呼聲最高，許多人認為，0負評女神這個封號實至名歸，「千千我老婆啦！但你說得對，給你讚一個」、「千千女神無誤」、「唯一支持千千」、「千千最近越來越萌，Fred人帥又會做菜」。

另外，自媒體傳遞正能量、拍攝許多環保相關議題的「台客劇場」也廣受好評，聲量位居第二，而第三則是去年剛離世的「光頭哥哥」；同時，知識型頻道「啾啾鞋」、療癒系萌貓「豆漿」也呼聲不小。

▲懷孕8個月的二伯目前住院安胎中。（圖／翻攝自二伯臉書）

值得一提的是，不少網友認為，隨著知名度越高或夠紅，難免會出現負面評價，或招來嫉妒；反之，不紅的受到的關注少，批評聲自然也少，「不紅的人就沒啥負評阿，只要紅就會有人看」、「紅了就會有人眼紅，就會有負面」、「人紅是非多，沒被黑就是不夠紅」、「寵物的、無聊的、日常的、露營的、不紅的」、「真的要0負評，就知識型Youtuber，然後千萬別講些怪力亂神東西」、「純知識性很難黑吧」。