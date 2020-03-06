攻擊蔡阿嘎黑衣男疑為館粉　館長怒：是我兒子也一腳踹過去

記者劉昌松／台北報導

網紅蔡阿嘎日前載孕妻在北投明德路路上遭黑衣人持鐵鎚襲擊，嫌犯落網後被肉搜疑是館長陳之和的粉絲，館長得知後，氣得大罵：「管他是不是我粉絲，是我兒子也一腳踹過去！」館長並透露，其實蔡阿嘎遇襲當天準備要去找他拍片，現在蔡阿嘎擔心對方後續還會有報復行為，已經約了晚上要去找館長一起研商對策。

▲「館長」陳之漢痛斥攻擊蔡阿嘎的嫌犯「打孕婦，什麼X啊」 。（圖／記者劉昌松攝）

蔡阿嘎3日騎機車載老婆二伯外出，停等紅燈時突遭黑衣男子拿鐵鎚襲擊，26歲陳姓主嫌及36歲董姓共犯皆已落網，透露已經積怨半年才出手。有網友肉搜出陳男臉書，發現他是館長粉絲，引起網友憤慨：「把館長當偶像還做這麼卑劣的事！」

館長6日因為被吳宗憲控告到北檢出庭時，遇到記者詢問蔡阿嘎遇襲事件，他說，說如果是他遇到就會還手，「你(指嫌犯)不要當我的粉絲，我有去打女人給你看過嗎？我會打孕婦嗎？」「管他是不是我粉絲，是我兒子也一腳踹過去，一巴掌過去，把他打得跟豬頭一樣，打孕婦，什麼X啊！」

▲攻擊蔡阿嘎歹徒（中）是館長粉絲。（圖／翻攝自當事人、蔡阿嘎臉書／翻攝自YouTube／館長）

館長並透露，阿嘎遇襲當天，本來約好要去找他拍片，後來他沒來，阿嘎的經紀人打電話告知阿嘎被砸了，「，我馬上問要不要幫忙，我警界有很多好朋友，他們說已經報警了，要我不要講。」不過因為阿嘎擔心老婆的安全，怕後面還有黑道或其他人指使，落網嫌犯只是替死鬼，因此6日晚上還是會去找館長給意見。

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