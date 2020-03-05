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蔡阿嘎遇襲挨酸「輕敲兩下」！K律師曝「最大問題」：生活安全感被破壞了

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▲蔡阿嘎曝被襲擊過程。（圖／翻攝自YouTube）

▲蔡阿嘎曝被襲擊過程。（圖／翻攝自YouTube）

記者莊智勝／台北報導

網紅蔡阿嘎與孕妻「二伯」日前外出時遭到黑衣人攻擊，導致懷孕8個月的二伯住院安胎，引起各界關注；不料一名在彰化某國小任職的教師事後還在網路上留言狂酸，「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺！」引起網友撻伐。對此，K律師林智群在臉書PO文分享觀點，直言問題不在於「輕輕敲兩下」，「而是那個動作破壞了你的生活安全感，這種心裡的陰霾跟壓力，不是用錢可以解決的！」

在蔡阿嘎遭黑衣人持鐵鎚打傷後，彰化某國小老師在新聞下方留言狂酸「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」、「卯了手兩下，傷到膝蓋，這很不容易，向蔡阿嘎致敬！平時他家什麼雞毛蒜皮都上新聞，台灣都靠他了，這樣可以了嗎？」引發網友撻伐、肉搜，在輿論壓力下，該名教師於5日現身鞠躬道歉，嘆道真的不知道小小一則留言竟會掀起如此大的風波。

對此，K律師在臉書分享觀點，直言像蔡阿嘎如此等級的網紅，已經不需要搏版面；另外針對蔡阿嘎時常PO出曬兒影片，K律師也感到憂心，「其實我看到蔡桃貴的影片，都會想說這樣好嗎？我之前也會放一些小孩照片，現在都不放了，這年頭瘋子很多的，誰知道誰會對你怎麼樣？衝著大人來還有抵抗能力，衝著小孩來，你能怎麼辦？」

「其實問題不在於『輕輕敲兩下』。」K律師指出，這個動作破壞了「生活安全感」，碰到了一次，往後走路時不管身後有沒有人，都會忍不住回頭看，「這種心裡的陰霾跟壓力，不是用錢可以解決的！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼國小教師出面向蔡阿嘎致歉。（圖／地方中心翻攝）

▲▼酸蔡阿嘎「又上新聞」慘遭肉搜！國小師現身鞠躬道歉：不知二伯被打到宮縮。（圖／地方中心翻攝）

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