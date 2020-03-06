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好奇「換成館長被鐵鎚敲腳會怎樣」　網一致推「反轉結局」：黑衣人會進醫院

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▲▼623遊行,館長。（圖／記者李毓康攝）

▲館長身材壯碩。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎與妻子二伯3日遭到黑衣人狂K，目前警方已將陳姓主嫌及董姓接應共犯逮捕到案。有鄉民就對此好奇，如果換成是「館長」陳之漢被黑衣人攻擊，是否會有不一樣的後續發展？貼文一出，網友們紛紛表示「勿忘吃屎哥」、「進醫院的會是黑衣人」。

網友5日在PTT八卦版發文，他表示蔡阿嘎被攻擊時本能伸手護妻，一般人若遇到一樣的狀況應該也差不多會有這樣的反應。然而他也好奇，若是全身肌肉的館長被嫌犯拿鐵鎚敲一下，後續的故事會如何發展，「館長會站在那邊愣住？還是幹爆兇嫌？」

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▲蔡阿嘎被攻擊。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎與二伯日前被攻擊。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

貼文一出，網友們紛紛推測兇嫌的悲慘下場，「去找館長只帶鐵鎚是想找死逆」、「館長會改騎人」、「黑衣人會變白布人」、「進醫院的會是黑衣人，在警局的是館長」、「被以為在測膝跳反射吧」、「館長會拿機車敲回去吧」、「館長如果還手的話應該很容易被法官判防衛過當（認真）」。

還有人提醒「勿忘吃屎哥」，回憶他去年7月找館長進行格鬥比賽，竟在72秒內遭館長「鞭腿猛攻11下」結束比賽，肌肉還為此重度挫傷。

▲▼館長先受傷了？吃屎哥曝「先手招」真相…戰後3天趴地哀嚎。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

▲吃屎哥戰後3天趴地哀嚎。（圖／翻攝吃屎哥臉書）

事實上館長4日晚間就發聲譴責黑衣人行為，火大開罵「我是覺得滿垃圾的！你有什麼不爽，人家是一個媽媽，人家是一個女生，你拿棒球棒去打她幹嘛！」希望面對這種無良歹徒，一定要嚴懲。

此外，嫌犯落網後被肉搜，有網友質疑兇嫌是館長粉絲。館長今（6日）出庭接受訪問時回應，「管他是不是我的粉絲，是我兒子也一腳踹過去！」他也透露蔡阿嘎擔心老婆安全，怕事情尚未落幕，今晚兩人也相約要一起商討對策。

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