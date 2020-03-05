疫情重挫博物館來客數　吳思瑤曝：故宮北院2月遊客少8成

▲故宮博物院。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查。民進黨立委吳思瑤質詢時指出，故宮北院今年二月的來客數總共少了8成，兩廳院售票系統截至4月底前也已經有43檔、70場次的節目取消或延後。

吳思瑤說，故宮院長吳密察向她表示，故宮北院今年二月的來客數總共少了8成，在1月28日至2月3日的參觀人次僅2萬5450人，比起去年同期的7萬9340人下降近7成。

吳思瑤指出，根據先前表演藝術聯盟的統計，兩廳院售票系統截至4月底前已有43檔、70場次的節目取消或延後，占總檔次7.26%及總場次5.96%，票房將短收多達1926萬元，讓她直言「真的是哀鴻遍野」，呼籲文化部應該珍貴使用紓困預算，並提出四大面向的建議，包括確保文化場館的安全性與防疫物資、保障藝文人士工作權、政府擴大藝文採購及博物館轉型。

吳思瑤說，法國羅浮宮、日本公營美術館等藝文場館接連休館，就連台北故宮也破天荒地調整開放時間，詢問文化部掌理的文化館所是否有閉館之可能。

文化部長鄭麗君表示，從春節期間開始，文化部及所屬場館就展開防疫措施，文化部也訂定相關注意事項，並且配合指揮中心因應的指引做滾動修正。她強調，做好防疫措施，就可以讓工作同仁與民眾安心入館，文化部也已經責成各單位超前部署，做好各種情境模擬，一切配合指揮中心指引。

▼文化部長鄭麗君 。（圖／記者李毓康攝）



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