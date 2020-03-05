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彰化下禁令！　訪客有出國14天內不准探訪住宿式長照機構

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▲彰化縣衛生局針對出國14天內的訪客禁止到住宿式長照機構。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化縣衛生局體溫超過38度的訪客禁止進入住宿式長照機構。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

衛生局為維護縣內102家住宿式長照機構的住民及工作人員安全，降低感染新冠肺炎風險，彰化縣超前部署，從即日起嚴格執行「一管制三管理」訪客管制、住民健康管理、工作人員自主健康管理以及環境衛生管理等防疫措施，要求訪客有出國史14天內及體溫達38度者禁止探訪，若違反將裁罰。

衛生局指出，針對長照機構內訪客，除有特殊原因，建議盡量暫勿前往探訪。如需探訪需採取預約制或用視訊方式，以「限人限時」為原則，每次探訪限制 1-2人，僅提供特定時段探訪。

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▲彰化縣衛生局針對出國14天內的訪客禁止到住宿式長照機構。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲出入住宿式長照機構都要噴酒精消毒滅菌。（圖／彰化縣衛生局提供）

如訪客有出國史14天內及體溫達38度者禁止探訪，違者將依違反傳染病防治法第36 條裁罰3 千到1 萬，情節重大依違反制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13 條第1項裁罰20-100萬。

而在工作人員自主健康管理方面，執行照護服務時需全程配戴口罩，如發現有疑似症狀(發燒38度以上、咳嗽、倦怠感及呼吸急促)應盡速通報並使用個人防護設備安排就醫。所有工作人員須每天測量體溫及監測症狀，落實自我健康管理並留存紀錄。

▲彰化縣衛生局針對出國14天內的訪客禁止到住宿式長照機構。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲住宿式長照機構寢室應保持空氣流通。（圖／彰化縣衛生局提供）

除此之外，長照機構內住民寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應盡量保持2公尺以上為原則，以避免飛沫傳染。機構實施定期消毒，手部常接觸地方務必每日進行消毒（酒精或漂白水）2次以上，如會客間、廁所、用膳、聯誼空間及住民寢室等處。

衛生局強調，為使縣內機構住民安心就養，降低機構內感染風險，將持續督導機構落實執行「一管制三管理」，並呼籲住民家屬配合，以維護機構安全，確保照顧及服務品質。

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