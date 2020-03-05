百貨首例！環球購物中心美食街「設隔板」　隔絕飛沫防疫新招

▲環球購物中心美食街首設隔板。（圖／環球購物中心提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，逛街人潮降，百貨與購物中心紛紛推出防疫策略，找回民眾信心救人潮，繼台北101購物中心、SOGO百貨與遠百實施進場民眾量體溫之後，環球購物中心也宣布，將從3／7起在板橋車站美食街先試行「透明隔板」，創百貨首例。

時序進入3月，逛街與餐飲人潮未現回流態勢，反而更不樂觀，餐飲業者透露從疫情開始至現在，人潮已經下跌至少3成，許多百貨與外送平台合作因應，新光三越從3月起旗下260間餐飲櫃位推出外送服務，而京站時尚廣場台北車站與新開的小碧潭店，則共有75間餐飲提供外送服務。

主力在新北市的環球購物中心，也在2月推出「外帶外送快饗購」服務，祭出外帶優惠88折起，餐廳包括欣葉小聚、時時香、瓦城、新葡苑、洋朵義式廚坊、朱記等；外送則為滿額享優惠、限定範圍內免運費等，從飲品、下午茶輕食、滷味，甚至到鐵板燒、鍋物等皆可享外送服務，像是林口A9的頂呱呱、美廉社則為不限品項，滿額、限定範圍內可外送；板橋車站的泰昌餅家、池記、聖巴黎滷味等，單一品牌滿額皆可享限定範圍外送免運費；桃園A8為樂法單筆滿300元可享9折及外送；韓國人氣三明治Isaac Toast & Coffee則推單筆滿500元外送、滿1,000元享9折。

此外，環球購物中心還宣布，從3／7起於板橋車站店美食街的立食區，裝設透明壓克力隔板，隔開用餐空間成為個人區，避免飛沫接觸，同時使用後會再以酒精消毒，希望讓民眾用餐壓力小一點，有趣的是，近期餐飲業因受疫情影響人潮減，但一蘭拉麵業績反而逆勢成長，業界分析可能是因為座位是「類個人包廂」設計的緣故。