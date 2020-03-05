蘇貞昌下令：隔離檢疫卻趴趴走「從重開罰、強制執行」





▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣目前仍成功守住防線，尚未出現大規模社區傳播。針對居家隔家簡易卻趴趴走的民眾，行政院長蘇貞昌5日在院會中下令要求，應該要「從重開罰、強制執行」。

行政院發言人Kolas Yotaka 轉述蘇貞昌說法，台灣目前只有零星的社區感染個案，不過，全球疫情已經越來越嚴峻，一定要為了可能的社區感染做準備，台灣的防疫工作是世界典範，中央翰地方應繼續攜手共同努力。

針對仍舊有居家隔離、檢疫者違規「趴趴走」，蘇貞昌今提醒地方政府配合，若有任何人違反規定趴趴走，第一線開單的地方政府要有效執行並從重開罰，繳納罰款部分期限不能太長，不依法繳納者要強制執行。

蘇貞昌指出，4日開始，需居家隔離或檢疫者，不管是入境後要返家，或是隔離或檢疫期間有就醫需求者，均不得搭乘大眾運輸工具，違規者自11日起，將依紓困條例，最高罰處一百萬元。請疫情指揮中心與交通部、內政部、各地方政府，就本項新制特別加強宣導，並且嚴格執法。

蘇貞昌提到，為解決居家隔離或檢疫者的運輸需求，交通部已協調計程車、租賃業者組成「防疫車隊」，在機場提供服務。已經陸續看到幾個地方政府，己經提出許多配套措施，例如，台北市、高雄市以徵用或招募計程車、新北市則以復康巴士，來做為防疫小黃，桃園市則是由衛生局、消防局協力提供服務，大家都配合中央政策動起來，讓他十分感謝。