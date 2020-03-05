口罩制又改了！　藥師嘆：看不到單軌制醫藥分業只看到越來越多口罩

▲成人可買3片口罩、兒童口罩可買5片，健保藥局每天口罩配貨量從250片，倍增到800片，除了分裝、代售、誤收偽幣，還可能面對找5元的困擾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成人5日開始，可買3片口罩、兒童口罩可買5片，每家健保藥局每天的口罩配貨量從實名制實施時的250片，倍增到800片，除分裝、代售、誤收偽幣，還可能要面對找5元困擾，全國社區健保藥局藥師累到人仰馬翻、苦不堪言，大嘆：「代售政府的防疫口罩滿月了，看不到單軌制醫藥分業，只能看到越來越多的口罩」。

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台南市藥師公會理事長吳振名表示，政府實施醫藥分業已超過20年，美其名是醫藥分業，實際上是雙軌制的醫藥分業，也就是診所、醫院都可僱用藥師在診所、醫院內做調劑，社區健保藥局雖然也可接受民眾持健保處方箋來做調劑，但醫院、診所既然都已僱有藥師調劑了，處方箋會釋出給民眾拿到社區健保藥局調劑的機會就變得相當稀少，這也是社區健保藥局經營苦呵呵的原因所在。

吳振名說，全世界較先進的國家實施醫藥分業是處方箋完全釋出，也就是所謂的單軌制醫藥分業，是真正的醫藥分業，讓醫師全心在為病人看病、診療，開立的處方箋就交給民眾拿到社區健保藥局去調劑，由藥師再次為病人做處方的配處、禁忌檢查和提供用藥指導，讓病人安心用藥快速痊癒，美國是如此，歐洲很多國家也是如此，臨近的日本，醫院與診所的處方箋釋出給民眾到社區健保藥局調劑早已超過70％，2000年才開始實施醫藥分業的韓國，起步雖然比台灣晚，但處方釋出率已將近100％。

這波因武漢肺炎，口罩實名制到社區健保藥局購買的政策讓社區藥師累到爆，也有曾任地方藥師公會理事長的藥師，因為累到生病，雖說氣話不想再代售口罩，被爆料上新聞，隔日身體狀況稍好，為了民眾福祉，只好抱病仍繼續配合政府實名制政策來代售口罩。

立委范雲在臉書上發聲說要幫全國無償付出的藥師爭取補貼，獲得超過6千人上的留言按讚，立委何志偉在受訪時也說，全國社區健保藥局完全是無償義務性支持政府政策，希望能有個機制，包括給予補貼、減稅等措施都極為合理，也是表達政府對社區健保藥局藥師的感謝，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、衛福部長陳時中2月25日也連袂到藥師公會全國聯合會表達謝意。

台南出身的立法委員王定宇也曾向行政院建議口罩實名制配售應可改為成人每2週買1次，每次買5至6片，兒童每2週買1次，每次買10片，再根據疫情和口罩產能，逐步提高和拉長買的週期，來適度減少民眾排隊的時間及藥師作業的壓力，藥師也能減少包裝發送的時間。

吳振名表示，相當感謝政府高層與立委關注到藥師的辛苦付出，但全國社區健保藥局藥師更關心的是處方箋能完全釋出的醫藥分業單軌制，並且真的為民眾健康把關，政府究竟什麼時候才可以讓全民看見真正的醫藥分業？若能真正實施醫藥分業單軌制，將會有更多的藥師願意投入社區健保藥局，例如大台南的社區健保藥局若能由現在的500多家倍增成1000家，不論是未來再遇防疫作戰或是公衛、用藥安全等與全民健康有關的支援或宣導，將更有足夠的人力與據點來應付全民需求、來保障全民的健康，讓「福爾摩沙」成為健康幸福台灣的美名再度稱揚國際。

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