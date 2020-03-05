美眾院壓倒性通過「台北法案」　外交部：不分黨派具體助台參與國際

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議院院會於美東時間4日以415票贊成、無人反對的壓倒性票數表決通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱為「台北法案」，TAIPEI Act）。對此，外交部5日表示，美國國會不分黨派，積極採取具體行動協助我國鞏固邦交並支持我國參與國際社會。

由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱為「台北法案」，TAIPEI Act）。美國聯邦眾議院院會於美東時間4日以415票贊成、無人反對的壓倒性票數表決通過。

外交部發言人歐江安表示，美國國會不分黨派積極採取具體行動協助我國鞏固邦交並支持我國參與國際社會，充分反映台美關係的緊密友好，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，該法案重要內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係；支持台灣參與國際組織；美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，對於強化與台灣關係或嚴重損害台灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

針對近期「新型冠狀病毒」疫情肆虐，外交部表示，中國政府仍一再伺機在國際上打壓我國並限縮台灣國際空間，包括將台灣排除在世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織之外，種種壓迫作為已引起台灣民眾的反感與憤怒，已激起國際社會的高度關切與對我國的支持。

外交部表示，將會密切關注該法案後續發展，並盼持續以務實態度與美方攜手合作，爭取台灣更寬廣的國際空間。

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