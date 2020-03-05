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17歲少年趁疫情發「災難財」　假賣口罩被關下場慘了

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▲▼武漢肺炎,1月31日武漢民眾在家中準備物資。（圖／讀者提供）

▲小明網路盜圖，謊稱自己有大量口罩現貨。（示意圖／讀者提供）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，「口罩之亂」在各地也接連上演。據《檢察日報》報導，近日大陸又有黑龍江省一位17歲少年小明（化名），因缺錢竟動起歪腦筋，想發「災難財」，在網路上盜取圖片謊稱自己有大量口罩、消毒水、護目鏡等販售，不料才剛騙取到5200元人民幣的贓款，當晚就被警方抓捕入獄。

《檢察日報》為中共最高人民檢察院轄下的機關報，近日頻繁揭露大陸社會上，借由疫情詐騙、從事不法活動的行為，以儆效尤。

▲▼大陸檢察官審理小明的案件。（圖／翻攝自檢察日報）

▲大陸檢察官審理小明的案件。（圖／翻攝自檢察日報）

據報導，該名少年在春節後，因為休學期間打工地點停業，沒有收入缺錢花用，還在第三方支付平台支付寶上欠了大量款項，因此他想到藉由緊缺的防疫物資，倒賣賺錢。

2月7日，小明開始在社交平台自稱有大量一次性口罩、3M口罩、酒精、護目鏡等防疫用品出售，還從網路上下載多張照片「佐證」自己現貨充足，以致被害人小陽（化名）信以為真，共計轉帳5200元人民幣給小明，卻馬上被對方「拉黑（刪好友並設為黑名單）」，因此小陽立刻報警，公安機關當晚就將小明抓獲。

考量小明仍屬未成年，因此被以涉嫌詐騙罪刑事拘留後，除了在父親幫忙下退回贓款，由於經過8到10日連續關押，檢察官發現小明已產生驚慌情緒，並了解事情的嚴重性，因此小明自願簽署了認罪認罰具結書後，法院於11日對其作出有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金2000人民幣元的量刑建議。

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