千人以上大型活動緩辦　衛福部：千人以下需寫「防疫計畫書」

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境。（資料照／記者吳杰澄攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查，力拚13日院會三讀通過。針對千人以上大型活動是否緩辦，衛福部次長何啟功備詢時表示，雖然抓1000人為門檻，但1000人以下的活動也要盡量評估，辦之前也要寫好防疫計畫書。

民進黨立委賴瑞隆質詢時詢問，針對千人以上的大型活動聚會是否要緩辦，何啟功說，基本上是抓1000人為門檻，但所有1000人以下的活動，也應盡量評估，包括場域、通風性等，辦的時候必須要先寫好一個防疫計畫書，內容包括知道參加者是從哪來、適當衛教資訊、動線規劃等，「我們是以指引的方式處理」。

此外，賴瑞隆也問，武漢肺炎疫情是否會與2003年的SARS一樣「很快就落幕」，何啟功則表示，這次的肺炎疫情比較趨近於流感狀況，傳染性強、嚴重度沒有像SARS那麼厲害，目前全世界死亡率大約為3.5%，按照歐洲或其他國家目前還在往上升的情況，「可能我們不會說認為會像SARS一樣，在3個月至5個月就結束」。

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