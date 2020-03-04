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民進黨開鍘！「民眾黨」Z9吳達偉「挺扁大將」鄭新助遭開除黨籍

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▲柯文哲選戰時替吳達偉站台。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲選戰時替吳達偉站台。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨4日中評會中決議，針對包含「挺扁大將」鄭新助等7位黨員，因為違紀參選開除黨籍。另外，PTT名人「Z9」吳達偉在申請加入民進黨後，卻又代表民眾黨參選落敗，民進黨決議以「蝌蚪條款」予以開除黨籍。

民進黨4日中評會主要討論四大案。第一案違紀參選部分，針對朱武獻（宗教聯盟）、高大成（喜樂島聯盟）、周芳如（民眾黨）、鄭新助（一邊一國行動黨）、潘建志（台聯）、張宗傑（國會政黨）等六位黨員決議開除黨籍；潘厚勳（台聯）則是因為未具有黨員身分，決議不予處理。

第二案則是針對「違紀助選」的新北市議員李余典予以停權處分2年，不過，從時間推算，他還是有機會在2022年再披綠袍參選。

第三案則是針對PTT名人「Z9」吳達偉，他當初申請加入民進黨後，還沒有完成入黨程序，後又以民眾黨身分參選，最後落選，事後，他又再繳民進黨費300元。民進黨認定其申請入黨時就已經具備黨員身分，因此予以開除，也立下尚未成為青蛙的「蝌蚪條款」。

最後一案則是針對民嘴吳子嘉，其因狂上政論節目批評民進黨被認為不符合黨員資格，不過，4日的中評會決定繼續保留此案，沒有討論。據透露，會中有人認為吳子嘉「亦正亦邪」，也有人認為他在選後態度大不同，不過，會中並沒有說不處理此案，只是決定今日不討論。

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