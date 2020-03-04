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14億中國人用台灣健保？陳玉珍批3Q哥：製造仇恨

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新聞節目中心／綜合報導

立法委員林俊憲認為現行健保制度不公平，需要有「黃安條款」來杜絕長期不在台灣卻享有健保者，陳柏惟也批中國人用台灣健保不合理，但陳玉珍就在4日的ETtoday《雲端最前線》上痛批這是特別抓中國籍出來鞭屍，是在製造仇恨，2300萬人繳錢給14億人用健保，「根本就不可能！」

陳玉珍表示，健保是保險而不是福利，可討論有不同費率，但不要只是針對特定族群，因為「台灣是愛與包容的社會。」他一再強調，健保是權利與義務的問題，就算要修法也必須全面性檢討，不該因為現在的風向仇中，就拿中國籍開刀。他也坦言，若長年住在海外，生病才想回台用健保的例子，「這我也不支持。」

▲▼立法院院會 陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟批中國人用台灣健保不合理。（圖／記者屠惠剛攝）

對於這番「愛與包容」說法，也在現場的立法委員鍾佳濱就駁斥：「台灣已經夠愛與包容了！」他一一列舉，台商在海外就醫可拿憑證回台申請，移工不問國籍同樣享有健保，衛福部甚至會負擔尚未取得居留證的外籍孕婦部分醫療費用。認為台灣健保已經夠開放寬容了。

針對疫調資訊要不要公開透明，鍾佳濱贊同指揮中心陳時中說法，認為公開會增加民眾恐慌，且光是公開範圍要到區、鄉還是里就吵不出結果，實在沒有必要。陳玉珍直言不諱，防疫是全民的事情，為了讓疫情不擴大，還是要適度公開，民眾自己會考量要不要前往。

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