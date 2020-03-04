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民眾黨拚2022　鎖定「連任結束」縣市推首長、全台推議員

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▲▼2020民眾黨開票之夜,柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨成功進軍立院後，下一步將在全國開枝散葉。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，成功在2020大選拿下5席立委同時也能籌組黨團，等同拿到2024大選的門票，接下來4年的目標就是累積足以攻上總統大位的能量。而在選舉結束後，頂著新科立委身分的蔡壁如接掌民眾黨組織運作，運用比在市府任職時更自由的時間規劃，積極走訪各縣市基層，把「大眾走」時建立的「點」連成「線」，力拼在2022地方大選的期中考，繳出漂亮成績單。

從過去北市府時期的大內總管，到現在掌管民眾黨組織部，雖然領域不同，但蔡壁如已規畫好作戰大方向。組織部肩負基層經營、招募黨員、尋覓可用人才任務，目前規劃5名立委各自認領責任區，組織部找出有意願參選者，里長、議員、縣市首長都是目標，再透過區域劃分委由5名立委協助地方經營、做選服。

▲▼2020民眾黨選前之夜，蔡壁如、賴香伶。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

據了解，民眾黨2022初步鎖定「連任結束」的縣市，把握政權交替的空窗期進攻。且目前在台北市、基隆市、桃園市、新竹市等地，都已有參選首長的口袋名單，已經確定的如台北市的黃珊珊，將會在接下來的時間挹注資源培養，新竹市部分也考量會再與徐欣瑩合作，桃園市也擬推派曾列不分區的楊弘仁參選；至於態度仍在游移者，則會積極遊說。

蔡壁如進一步表示，首先要找出各縣市的「母雞」，以母雞為中心在該縣市扎根發展，再逐一找出議員、里長等「小雞」。換言之，未來的民眾黨不再只有柯文哲，而是每個參選人要能發揮影響力，黨、柯文哲都只是協助的角色，「母雞」要想好組織如何運作、經營各選區，發揮母雞帶小雞的作用。

▲▼Shiang Chen民眾黨團推出紓困條例草案記者會 賴香伶、張其祿 高虹安、邱臣遠、蔡壁如 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨5名立委不只要在立院發揮影響力，更肩負選區發展重任。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡壁如直言，不論想要參選什麼樣的民代，縣市首長、區域型的議員，最好都要「自備糧草」，甚至若有意參選縣市首長者，更要主動出擊找尋可參選議員、里長的「小雞」。

「大概2022我們希望每一區的議員就會只提1名。」蔡壁如坦言，民眾黨沒有太多的資源，理想就是每區只提1名，然後全力挹注資源拚勝。蔡壁如說，不少2020選過立委的人都有意願要再戰2022，「有意願想要選，那我們就是不拘形式的先談一談，談完之後就說如果那裡沒有母雞，就是由地方的人來主持」。

另外，民眾黨成立以來至今都未發展地方黨部，主推立基在網路的「雲端政黨」，蔡壁如認為，設地方黨部會阻礙民眾黨的發展，由於目前民眾黨還不是受到很多人的認同，設地方黨部的宣傳效果不大，最後可能落得在同溫層「打轉」的狀況，很難有擴張性。初步規畫的地方組織可能會以候選人服務處為主。

蔡壁如舉例，過去柯文哲的支持者組織的義勇軍，後來轉型成後援會，這些人的特色都是原來有自己的工作，選舉時期這些支持者多是假日或晚上來幫忙，「所以我會比較想要的是，他在他的工作領域裡去認識很多的人，才能去突破這個同溫層」。

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