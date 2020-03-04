「暫停申請新帳號」時隔一年半！PTT站方終於公告：開放NTU信箱註冊

▲PTT是國內最大的BBS討論區，也成了境內、外各方勢力爭奪「風向」的重要灘頭。（圖／翻攝PTT進版畫面）

網搜小組／鄺郁庭報導

「批踢踢實業坊」（PTT）是台灣使用人次最多的網路論壇，但在2018年9月14日時，站方發出公告，指出浮濫註冊情況日趨嚴重，所以暫停受理使用者新帳號之申請，重新開放時間將在PTT站務會議討論後另行公告。時隔一年半，站方於4日中午再度發出公告，「即日起開放 NTU 信箱註冊帳號」，引發熱論。

PTT站方於4日中午12點2分發出公告「即日起開放 NTU 信箱註冊帳號」，文中指出「PTT 於即日起開放ntu.edu.tw 信箱註冊帳號，註冊帳號時需使用安全連線，以及建立帳號時須先進行信箱認證。」目前全面開放註冊的部分，站方尚未有具體時間。

請繼續往下閱讀...

據悉，站方2018年對暫停新帳號的理由輕描淡寫、以籠統的「浮濫註冊」帶過，但多數網友推測和年底大選脫不了干係，畢竟從年初開始交易網站上PTT帳號價格就開始水漲船高，屆時植基於學術網路的PTT勢必成了各家網軍爭相「帶風向」的重點場域。

當時暫時禁止新帳戶註冊的舉動，對PTT來說等於斷了活水，但對多數資深鄉民來說，是利大於弊的決定，「因為選舉到了啊，垃圾滿天飛」、「公關公司要崩潰啦」、「真心不希望PTT臭掉，站方請好好把關」、「再不仔細處理PTT就變成天涯支部」、「直接限定台灣手機註冊還比較快」、「最好再限個IP，嚴格取締跳板」、「限制國外IP好嗎？沒新血PTT不用玩了。」

如今有機會等到開放申請機會，儘管台大生優先，但鄉民還是紛紛力挺，「好歹有個開始」、「這階段應以現有台大學生為主吧！賣帳號的砍除外信箱都會被鎖定」、「台大BBS開放台大註冊沒衝突啊」、「太神啦！ptt要有小學弟小學妹了」、「總算是個開始」、「終於阿！歡迎新人。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～