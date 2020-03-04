江啟臣專訪／國民黨要有跨世代「經典款」　百年老店注入新思維

▲國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

針對國民黨改革工程，國民黨主席候選人江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，國民黨是一個126歲的百年政黨，需要創新、注入新血，老品牌必須找出自己的經典款，例如經典款政策、論述，成為台灣跨世代人民願意共同買單的政策，核心價值如何讓年輕選民接受，這是國民黨當務之急。

江啟臣認為，國民黨的「老」應該被珍惜的寶貝，這只能靠歲月累積的，是其他年輕政黨都不可能相比的，但是要如何突出這個優勢，現代化、創新思維才是重點。

他說，百年品牌幾乎都有經典款，被大部分消費者喜愛，因為它跨越世代的被接受；另一種百年品牌常出現的做法是，用最新科技，創新作法產出新的產品，吸引不同的受眾，國民黨就是該做這件事情。

江啟臣強調，國民黨必須勇於跟社會對話，開啟與社會溝通的網絡，讓新思維進入這個老黨，自然而然就會有新東西出來，「這不是難，是要不要做的問題」，若國民黨願意做，很快會找到自己的百年經典，接近每個世代，一個想要執政的政黨，就應該涵蓋老中青壯的支持者。

江啟臣重申，現代化工程就是他主張的「KMT Redesign」，包括組織扁平化、溝通網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化五大面向，他相信KMT百年老店，除了在亞洲民主政治史上，號稱第一個民主政黨外，更能重新找到歷史定位和舞台。

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