吳斯懷爭取退役上校子女補助費　退輔會：520前爭取恢復發放

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委吳斯懷4日首次在立法院外交及國防委員會質詢，內容聚焦退伍軍人福利，其中更爭取退役上校子女教育補助費，此外國民黨立委呂玉玲也在質詢時爭取。對此，退輔會副主委李文忠則表示，已經向政院、府爭取，希望在520總統就職前恢復發放。

立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管「財團法人榮民榮眷基金會」109年度預算書案，由李文忠率官員列席備詢。吳斯懷質詢時表示，軍職和公教人員不同，上校平均退伍年齡約50歲，部分軍人比較晚婚，導致大部分退役上校的子女都還在就讀高中、大學。

除了吳斯懷之外，呂玉玲也在質詢時提到，退輔會主委馮世寬曾允諾恢復，且稱任主委後將致力推動恢復。對此議題，李文忠在答詢時表示，退輔會前後三任主委都非常關心此事，「百分之百支持」恢復，因為不能懲罰上校，但他也坦言，退輔會向人事總處爭取時，政府立場始終表達公教人員是月退2萬5千元以下才有這筆補助。

李文忠說，退輔會在選舉前，曾與國防部等單位開會，研討如何向行政院及總統府爭取這筆預算，也曾極力向行政部門爭取恢復，而退輔會希望在疫情防治告一段落後，在520前後爭取到。

▲國民黨立委呂玉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



▲退輔會副主委李文忠。（圖／記者李毓康攝）