江啟臣專訪／「很多黃復興前輩都支持我」　黨主席要傾聽心聲不是切割

▲國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

黃復興黨部被認為是國民黨主席選舉的「關鍵之戰」，國民黨主席候選人江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪表示「很多黃復興老前輩是支持我」，黃復興有它的歷史背景，更是國民黨裡面最鐵、最忠貞的一支部隊，不該被用存、廢二分法看待，領導人要接地氣的傾聽基層黨員聲音。

江啟臣說，外界對黃復興的傳統印象是「黨中之黨」，每在黨內選舉都扮演左右結果的角色，但是黃復興黨員是否都只有一種想法，這倒不見得，隨著世代改變，慢慢出現黃復興二代、三代，現在的黃復興黨部也不光只有傳統的黨員。

江啟臣表示，他從參選主席開始一直透過很多管道跟黃復興溝通，傳達他對黨改革的想法，真正的改革不會只針對黨的某個部份，而是針對整體的不管組織上、效率上、形象上的「再設計」，黃復興黨部的黨員，特別是重要幹部對於未來定位一定會存有疑問。

因此江啟臣強調，改革不是切割人，否則這個組織只會越來越小，改革應該是革除制度的積弊、陋習，面對黨改革艱難的任務，當然需要最忠貞的黨員跟黨主席一起來改革，而不是把它切割掉，黃復興黨部在整體黨改革中，黨中央應探討有哪些地方要調整，絕對不是存、廢二分法。

江啟臣說，更重要的是，改革要務是落實對黨員的照顧、服務，而非僅有形式上的改革，例如把組織裁撤或增加組織，這種形式上改革意義不大，希望改革之後，真正讓黃復興基層黨員，更能感受到黨的照顧，才有可能凝聚向心力。

他也強調，國民黨只有在徹底改革後才更有資源照顧黨員，無論是否隸屬於黃復興黨部，黨內沒有必要在每次黨內選舉，就將黃復興貼上負面標籤，實際上他們就是最忠貞的一群黨員。

江啟臣分享自己曾拜訪幾位黃復興黨員的經驗，他們說「我們要挺的不是人，我們要挺的是黨」，有些黃復興的老黨員們，其實生活並不是那麼好過，但他們依然對黨一片忠貞，只要對黨好、對黨改革加分的人選，無論年紀他們都會相挺，「很多黃復興老前輩是支持我的」。

他說，不應該以偏概全看待黃復興黨部，也不應只從外界眼光來看他們，傾聽來自基層黃復興黨員的聲音就會知道，實際上他們只希望這個黨更好，畢竟他們追隨國民黨時間非常久，經過歷次不同黨主席領導，但他們始終沒有離開過。

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