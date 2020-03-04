江啟臣專訪／「國民黨改黨名不會轉運」　要改善的是這兩個字

▲中國國民黨主席候選人江啟臣。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

國民黨主席補選之戰，「中國國民黨」改黨名的議題再次成為話題。候選人江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，黨名是否應該徹底改變，他還沒有定論，「過去也討論過這件事，幾乎都是在特定時間點，例如剛選輸，或者大環境反中情緒高漲時，會凸顯這個問題」，但黨名是否為國民黨敗選主因，他則打上一個問號，「我覺得國民黨要檢討的重點是論述方式、內容，而不是表面的名稱問題，如果改名改姓，個性都不改，好像也於事無補。」

江啟臣表示，如果現在國民黨改名了，大家就會認為國民黨是因為運氣不好就改名，一定馬上被kuso，「國民黨要回到體質改變，名字會隨著體質而改變，不是說名稱不能改，只是意義何在？我們應該去沈澱一下，把這些討論倒回到有意義的事上面，大家自然就清楚，改名字有什麼意義？」

江啟臣接著提到，國民黨主張的「九二共識」被抹紅，是因為對岸開始對九二共識有清楚的說法，導致原本的模糊空間被壓縮，「國民黨要做的是清楚告訴大家，九二共識想表達的意義是什麼，用白話講清楚就好，不要任人抹紅、扭曲，就講九二共識是要擱置兩岸政治爭議，然後讓務實交流的問題得到解決，這就是九二共識最大的原意，就是這樣而已。」

江啟臣認為，若太執著一再解釋九二共識和一中各表的差異，「這已經掉入敵人的陷阱，敵人就是抓住這點，一般民眾不是很清楚，就把九二共識扭曲成一國兩制，進而在輿論市場上形成氛圍，你如果繼續解釋，大家就越聽不懂。」

江啟臣呼籲，國民黨只要清楚說明兩岸立場就好，「我主張中華民國，要求對岸正視中華民國存在的事實，也就是兩岸分裂分治的事實，兩岸現況就是希望大家擱置政治爭議、擱置主權爭議，展開功能性交流，務實解決問題」，這就是國民黨的兩岸論述，就這麼簡單。

江啟臣重申，「我們主張維持現狀、中華民國，沒有錯啊！不然蔡英文為什麼要用中華民國台灣？她2012年講台灣共識，我們講九二共識；2016年蔡主張維持現狀，我們也主張維持現狀，只是用九二共識代替；2020蔡繼續維持現狀，加了中華民國四個字，但中華民國、維持現狀一直都是國民黨的主張，怎麼最後變成是只有民進黨在捍衛中華民國？」他認為，抹黑扭曲的言論帶有恐嚇、恐懼，例如「投給國民黨，台灣變香港」、「投給國民黨等於投給共產黨」等，代表國民黨跟社會溝通已經出問題，國民黨政策的本質沒有錯，而是在輿論上、話語權上輸掉了。

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