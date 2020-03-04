



▲國民黨立法委員江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭、楊蕓／台北報導

傅崐萁恢復黨籍案近日成為國民黨的焦點議題，但因爭議性高考紀會不願背書，國民黨主席候選人江啟臣表示，國民黨當然需要朋友，立法院也需要戰力，這毋庸置疑，但是「我們要朋友也要制度」，況且人事案夾雜私人恩怨對現在的國民黨來說是雪上加霜。

黨務人士表示，代理主席林榮德非得趕在此時讓傅崐萁回到國民黨，主因是不想把「爛攤子」留給新任主席。對此，江啟臣說，他不清楚國民黨代理主席林榮德持著什麼立場，但所有人事案都必須遵從制度。

他說，「人」的事情很複雜，如果要把每個人的脈絡、關係全部拿進來談，甚至有些恩怨夾雜進來，讓人事案越搞越複雜，尤其以國民黨目前的狀況，形象不會加分，原本已經虛弱的元氣來說簡直是雪上加霜；程序正義是他始終秉持的原則，黨友恢復黨籍、加入國民黨的規定和程序，就是照制度走。

對此，江啟臣說，「時間點」的問題倒還好，他想要什麼時候來申請這是他的權益，不會因為現在是過渡政府就不能履行公民權益，不論今天是要入黨、恢復黨籍，程序怎麼走，黨中央要清楚跟外界說明。

他說，要申請恢復黨籍的人可以藉由很多方式增加正當性，這就會讓將來審查的單位，考紀會、中常會增加更多說服力；他舉出委陳玉珍的案子，陳玉珍初選時違紀參選被停權處分，當選後她到立法院，展現對國民黨的誠意，先加入黨團運作，經過幾個月跟黨團磨合，大家也覺得她很有戰力、勇於表現，從頭到尾配合黨團運作，後來陳玉珍恢復黨籍案無異議通過，沒有任何雜音。

「人才、論述、制度」是國民黨未來三大黨產

江啟臣認為，人事案的重點在於過程的正當性，有制度就可以減少很多紛擾，不需要牽扯過多的人與人過去的恩怨情仇，國民黨必須要建立制度，國民黨未來黨產有三件，「人才、論述、制度」才是最重要的資產。

江啟臣說，否則外界看國民黨永遠會覺得，「這個政黨的原則在哪？制度在哪？是否很多事情容易因人設事？」尤其是他參選黨主席才發現，黨內有些制度在不同時期有不同標準，例如黨費繳交期限是哪一天，一個年度的黨費應該以哪一天作為繳交標準，來確認黨權，這應該固定。

他強調建立制度是必須的，例如有些黨員認為自己前十年都有繳，為何今年規定2月23前要繳清，這是有些爭議的，入黨多久可以行使黨權也不應隨著每次選舉而有不同歧見，不該是上次四個月這次一年。



內部人事升遷「制度化」 解決國民黨少子化

江啟臣強調，制度很重要，今天不針對任何個人，唯有靠制度才能降低「人」的因素所帶來的困擾，降低所有可能的私心，讓這個政黨真正制度化，讓年輕人加入政黨不會有疑慮，否則大家抱持疑慮的態度，擔心加入政黨會不會有機會。

他也認為制度可以減緩國民黨少子化問題，如果沒有把政黨形象往這樣的方面導正，年輕人不確定加入國民黨能不能獲得公平待遇、公平機會、開放競爭，大家來自不同地方、背景，有不同長處，需要一個公平的機會，年輕人需要舞台，國民黨也願意給，但怎樣公平、公正的把黨內人才徵選制度做起來，這是培育人才與解決黨內少子化關鍵。

其他人也看了這些...

►江啟臣專訪／傅崐萁人事案「夾雜恩怨」 國民黨形象雪上加霜

►江啟臣專訪／國民黨要有跨世代「經典款」 百年老店注入新思維

►江啟臣專訪／「很多黃復興前輩都支持我」 黨主席要傾聽心聲不是切割

更多熱門新聞...

►江啟臣專訪／黨主席要專職無私？ 「我兼任立委更接地氣」

►江啟臣專訪／「國民黨改黨名不會轉運」 要改善的是這兩個字

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！