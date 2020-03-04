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江啟臣專訪／黨主席要專職無私？　「我兼任立委更接地氣」

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▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲中國國民黨主席候選人江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊蕓、羅婉庭／台北報導

國民黨主席補選3月7日登場。候選人江啟臣接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談到對手郝龍斌競選主張「專職無私」的黨主席，是否威脅到有立委身份的江啟臣。江啟臣表示，他的黨務經歷或許不是很深厚，過去著重在地方經營、選民服務，偏重國會問政，過去黨主席也曾由總統兼任過，因此，有沒有「專職」倒是其次，「我現在是立委兼任黨主席，其實某種程度上更接地氣，更符合在野黨的角色，也可以讓黨高層在決策上更扁平，更快反映民意，達到內造化的目標。

▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

江啟臣表示，國民黨在過去幾次敗選，最被詬病的就是不接地氣，離民意太遠，輸在年輕黨員，輸在不團結，絕對不是輸在主席是否專職專任，他直言，「如果專職專任就可以解決這些問題，那我覺得國民黨問題早就解決了。」

江啟臣認為，如果他當選，他會是真正落實內造化的第一個黨主席，在國會中親自跟黨團並肩作戰，第一線回應民意，做成決策，從戰略位置來看，做一個在野黨，反而是更有效益的作法。

江啟臣補充說，有人質疑他還年輕，若擔任黨主席是消耗國民黨人才，「我聽了都覺得很荒謬！」因為人才就是要晉用，讓他發揮所長，人才面對挑戰，而不是選擇迴避，「總不能請黨員選一個不是人才的人來當主席，這沒有消耗不消耗的問題，而是誰適合帶領國民黨改革，重新找回民眾對國民黨的支持和信賴。」

▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

談到國⺠黨黨內選舉一向給人「選風不佳」的印象，江啟臣表示，也許因輿論壓力、國民黨敗選等因素，黨員慢慢有很多自主性的聲音出來，改變黨內選舉的陋習、歪風，確實這一次選舉，請客、吃飯的部分節制很多，甚至過去有送禮、送洋酒等，這次也減少了，只是零星個案被放大解釋，所以感覺國民黨沒什麼改變。

江啟臣接著說，他的政見主張在黨籍管理、黨員人數清查要更精確，黨費繳交應用數位化管理，讓黨員清楚知道什麼時候該繳黨費、影響到什麼權益，「就好像我們加入團體、百貨公司會員，都會清楚告訴你有什麼權益、到幾月幾日、享受什麼優惠」，因此他致力要開發APP數位黨部，不是為了取代實體黨部，而是能更加便利，黨員可以線上繳費、線上投票、連署、陳情等，這些數據也將變成黨員的大數據。

▲▼中國國民黨立法委員江啟臣專訪。（圖／記者湯興漢攝）

江啟臣認為，數位化反而能減少上面提到的黨內選舉陋習，因為黨員有更多自主性和表達意見的空間，不會感覺被中間代理人剝奪權益，「我相信包括請客吃飯等陋習，絕不是基層黨員願意看到的，黨中央與基層應該要有更扁平的聯繫。」

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