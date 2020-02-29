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牙買加禁台旅客入境　外交部：遺憾！持續溝通要求更正

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不少國家依據WHO繼續將我國誤認為中國大陸的一部分，禁止我國旅客前往。針對牙買加發布訊息禁止對包含我國在內等國籍旅客入境一事，外交部發言人歐江安表示深感遺憾，會持續和當地政府溝通並要求更正。

針對牙買加發布禁止中國、港澳包含我國在內等國籍旅客入境一事，歐江安表示，我國政府事前已掌握相關情資，並且已向牙國政府嚴正澄清台灣絕非屬中國疫區。

歐江安指出，牙國移民單位確認知曉我國旅客並非中國大陸人士，惟表示是基於防堵疫情的考量，因此禁止來自新加坡、南韓、義大利及台灣等國旅客入境牙買加，我國對牙買加政府的錯誤決定深表遺憾，並將持續透過管道，向牙國政府溝通說明，要求改正。

歐江安提到，外交部將透過兼轄牙國業務的駐聖里斯多福大使館持續與牙國政府溝通協調，積極說明我國在對抗新型冠狀病毒上的各項努力，以及我國不屬於中國疫區的客觀事實。

外交部也發佈訊息表示，為維護我國旅客的健康與權益，我國政府自即日（2月29日）起調升牙國全境旅遊警示燈號為「橙色」，建議我國人避免前往。

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