假訊息造謠「蔡英文感染肺炎」　總統府：已報案！





▲假訊息造謠總統蔡英文被隔離。（圖／翻攝自台視臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，疑似來自境外之假造消息肆行，近日更出現惡意竄改之新聞圖片，造謠總統蔡英文感染肺炎遭到隔離。對此，總統府表示，已經針對這則惡意訊息報案。

最近防疫期間，對岸網路謠言再起，並採取「假公文」攻勢，但內容夾雜簡體字，容易被發現破綻；不過，整理近期公文謠言攻擊，主要對象包括：總統府、行政院、衛福部，甚至包括地方的台南市政府。

不僅有「假公文」，還有網友惡意竄改新聞畫面，將原台視新聞標題「指揮中心一級開設 海外疫情三級跳是主因」，改成「陳：蔡總統疑似感染肺炎 已送入隔離病房」。台視27日發出聲明，痛斥網友擷取台視新聞播出畫面並盜圖改寫標題，不但傷害台視形象與聲譽，更違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，已經提告。

針對蔡英文遭到惡意造謠，總統府回應表示，有發現此則假訊息，已經向警方報案。總統府重申，近日疑似來自境外之假造消息肆行，對國家安全與防疫工作造成威脅，政府除全力澄清與查辦之外，也呼籲社會大眾務必提高警覺，遇有來源可疑、內容悚動之網路訊息，勿輕率聽信與傳佈，可至各政府機關官網查詢相關訊息。