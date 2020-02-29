本土病例超越境外移入！「社區傳播4徵兆」2項符合　指揮中心坦承是警訊

▲中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥說明新冠肺炎疫情。（圖／記者張榮恩攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎確定病例來到39案，不但出現國內首起院內群聚感染，也首見本土病例超越境外移入個案。中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，目前在社區傳播4徵兆已經出現2項，確實有「社區傳播警訊」發生。

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內確認5例新冠肺炎病例，其中4例都是衍生自案34，感染源不明的50多歲退休婦人，分別為1急診清潔人員以及3病房護理師，確認出現院內感染，而國內累積病例也來到39例。值得注意的是，其中屬於境外移入18例，本土病例則有21例，本土病例首次超越境外移入病例數。

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衛福部日前公布「社區傳播」（community spread）有4個徵兆，包括確定病例無法找到感染源、本土感染個案遠超過境外移入感染個案、出現持續性的傳播鏈，以及有廣泛發生的群聚事件。

指揮中心應變官莊人祥受訪表示，目前確實有零星社區感染，且本土病例超過境外移入，應該是屬於有「社區傳播的警訊」，也顯示疫情發展更加嚴峻。但他也強調，這是擴大社區監測得來的結果，因為持續監測、及早發現，就有機會降低快速傳播。

▲衛福部之前公布社區傳播4大徵兆，其中第二項的本土病例目前已經超過境外移入病例。（圖／翻攝自衛福部臉書）

▲台灣確診病例目前累計39例。（圖／楊殿宏製）