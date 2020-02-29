　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軌道運輸第一槍！北捷：耳溫超過37.5度將拒載

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內目前確診達34例。為了加強防疫、杜絕社區感染風險，台北捷運超前部署，即日起於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設「紅外線熱顯像儀」即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，確認發燒後將拒載，並協助就醫。

台北捷運公司此規畫為國內軌道運輸頁首例，北捷總經理沈志藏表示，後續將依交通部對軌道運輸業統一作法，研議必要時將於運量較大等車站採購增設紅外線熱像儀。

沈志藏指出，台北車站增設之紅外線熱顯像儀，是將原本用於偵測纜線設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫，偵測區塊中顯示最高溫度，如超過37.5度螢幕將以不同顏色顯示。

▲▼台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

媒體追問，紅外線熱像儀是否能精準捕捉到發燒的旅客嗎？沈志藏表示，該儀器可在10公尺外追蹤旅客體溫，與機場檢疫是相同等級；至於檢測方式，螢幕會顯示出偵測區塊中最高溫度者，如超過37.5度，螢幕將以不同顏色顯示，屆時會有站方人員上前協助引導至一旁量測耳溫，若確定超過，將協助就醫。

至於未來是否擴大實施？沈志藏表示，熱像儀目前仍是試辦階段，後續會評估成效，必要時將於運量較大的捷運站，如西門站、重點轉運站點，採購紅外線熱像儀，由於紅外線偵測儀價格約40萬元，但目前市面已經買不到，這部分交通部研議對軌道運輸業統一採購。

沈志藏呼籲，旅客平常如果有疑似感冒現象，如呼吸道發炎、喉嚨痛、發燒現象，應該趕快去就醫，以確保國人的健康。

ET快訊
軌道運輸第一槍！北捷：發燒超過37.5度將拒載
破3千大關！南韓添219例累計3150確診　「單日激增813
解釋退休婦醫院群聚脫口提「林口」　陳時中：請忽略地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨爆「人頭黨員」　林俊憲酸：砍掉重練比較快！

籲黨中央資訊透明　江啟臣：人頭黨員、繳費異常埋弊端

杜絕買辦文化！郝龍斌禁黨幹部在對岸營利　修法要求所有政黨

軌道運輸第一槍！北捷：耳溫超過37.5度將拒載

視察防疫行程滿檔　侯友宜：超前部署！不要事後才說早知道

幕後／中共假公文狂攻、軍機擾台　國安人士分析背後2關鍵原因

「假公文」近日狂攻府院、衛福部　別轉傳！小心關3年罰300萬

郝龍斌：國民黨員挺台獨去民進黨　支持一國兩制去新黨

大甲媽南巡遶境高雄鳳山不取消　韓國瑜3月2日「只拜不揹媽祖」

防非法移工成防疫破口　黃珊珊盼中央啟動「自首專案」

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

吃到爽！姓氏幾畫就送幾隻蛤蠣 台中超狂火鍋＋網美景點一日遊

WHO：新冠病毒擴散「大陸以外44國」　疫情處關鍵期…承認可能全球大流行

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

「國民姐夫」AKIRA也會耍賴皮　細數林志玲優點...講個沒完！

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

國民黨爆「人頭黨員」　林俊憲酸：砍掉重練比較快！

籲黨中央資訊透明　江啟臣：人頭黨員、繳費異常埋弊端

杜絕買辦文化！郝龍斌禁黨幹部在對岸營利　修法要求所有政黨

軌道運輸第一槍！北捷：耳溫超過37.5度將拒載

視察防疫行程滿檔　侯友宜：超前部署！不要事後才說早知道

幕後／中共假公文狂攻、軍機擾台　國安人士分析背後2關鍵原因

「假公文」近日狂攻府院、衛福部　別轉傳！小心關3年罰300萬

郝龍斌：國民黨員挺台獨去民進黨　支持一國兩制去新黨

大甲媽南巡遶境高雄鳳山不取消　韓國瑜3月2日「只拜不揹媽祖」

防非法移工成防疫破口　黃珊珊盼中央啟動「自首專案」

印度「反公民法」暴力事件平息　43人死亡

2天增7例！出現無旅遊史確診...再爆院內感染　「台灣39個案懶人包」一次搞懂

美參議員「支持台灣加入WHO」　與美持續軍售

高中木聯／東體破隊史最佳　潘文輝飆速153穀保衝進4強

「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點…

國內首見院內感染「退休婦、清潔工、護理師誰傳給誰？」陳時中：釐清中

消防員妻嘆「出了事，國家制度是這樣｣　高雄市消防局說話了

「音為愛嘉-和協同心」音樂演奏會　故宮南院聯合演出

喵四肢全凍壞！截肢或安樂死？　3D列印幫牠裝上超炫新腳

鸚鵡發情咬了把拔！　冷戰2天「低頭親傷口」愧疚致歉

「我要和你做愛」男脫褲闖中壢火車站女廁　「上下狂摸」OL花容失色

政治熱門新聞

男女猝死遭疑感染！法務部訂相驗SOP

日產衝向1300萬片！口罩政策「超前部署」源自小年夜的一場會議

確診印尼看護搭公車畫面曝光　全程皆有戴口罩

2020成台超日趕韓元年　女名嘴揭密

批馬英九少講話！馬粉灌爆葉金川臉書

洪慈庸挨轟酬庸！館長開砲力挺

北捷：耳溫超過37.5度旅客將拒載

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

洪秀柱：綠營鬥臭WHO　怎可能達成加入的期望？

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

侯友宜建議提高防疫層級　蘇貞昌當場裁示開設一級

韓國瑜228口誤　黃創夏：58萬連署指日可待

更多熱門

相關新聞

新冠肺炎第32例曾搭捷運　北捷：已全面消毒

新冠肺炎第32例曾搭捷運　北捷：已全面消毒

新冠肺炎第32例確診病例曾搭乘大眾運輸工具，引起民眾恐慌，對此，台北捷運表示，已全面持續並再加強相關場站消毒，如台北車站、士林站、竹圍站、龍山寺站、中正紀念堂站、東門站、大坪林站及景安站等。北捷也呼籲，旅客若身體不適，務必配戴口罩並儘速就醫。

環狀線3月1日起正式收費

環狀線3月1日起正式收費

北捷文湖線試辦改內裝！座椅變了

北捷文湖線試辦改內裝！座椅變了

捷運為何不設酒精消毒？關鍵真相曝光

捷運為何不設酒精消毒？關鍵真相曝光

捷運站告訴你聰明的「防護撇步」

捷運站告訴你聰明的「防護撇步」

關鍵字：

台北捷運北捷熱像儀

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

快訊／新冠肺炎再添5例！

瀕臨社區感染邊緣！醫：健康者「不戴口罩」恐已不適用

全家賞屋「1人高燒38.6」　保全怒驅離

首例病毒基因定序完成　發現突變

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

台4萬人亡！西班牙流感奪全球9千萬命

《超人》爆劇本外洩！　觀眾傻眼：全演的？

退休婦確診新冠肺炎　不排除是院內感染

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

YouTube輸3字　「搜出一堆A片直播」他傻眼

嗆害生意　鼎邊趖老闆基隆廟口開打

韓人氣歌手同行者回國確診：正隔離中

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

林東京改地址突失聯　新竹縣府回應

更多

最夯影音

更多
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天
藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

藥局口罩庫存爆量變好買？　藥師曝：和開賣時間有關

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

柯佳嬿扮高中生坤達驚訝「無違和」　《想見你》沒看完..小8笑：看到許光漢就卡掉

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

稱歌聲能化邪氣！預言台灣死一半 中正黨少龍造謠...警政署長：法辦

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

新冠肺炎再增2例！30多歲男曾跟團遊大阪 50多歲婦人「無旅遊史」也確診

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面