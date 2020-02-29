軌道運輸第一槍！北捷：耳溫超過37.5度將拒載

▲台北車站試辦增設紅外線熱顯像儀。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內目前確診達34例。為了加強防疫、杜絕社區感染風險，台北捷運超前部署，即日起於台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設「紅外線熱顯像儀」即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，確認發燒後將拒載，並協助就醫。

台北捷運公司此規畫為國內軌道運輸頁首例，北捷總經理沈志藏表示，後續將依交通部對軌道運輸業統一作法，研議必要時將於運量較大等車站採購增設紅外線熱像儀。

沈志藏指出，台北車站增設之紅外線熱顯像儀，是將原本用於偵測纜線設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫，偵測區塊中顯示最高溫度，如超過37.5度螢幕將以不同顏色顯示。

媒體追問，紅外線熱像儀是否能精準捕捉到發燒的旅客嗎？沈志藏表示，該儀器可在10公尺外追蹤旅客體溫，與機場檢疫是相同等級；至於檢測方式，螢幕會顯示出偵測區塊中最高溫度者，如超過37.5度，螢幕將以不同顏色顯示，屆時會有站方人員上前協助引導至一旁量測耳溫，若確定超過，將協助就醫。

至於未來是否擴大實施？沈志藏表示，熱像儀目前仍是試辦階段，後續會評估成效，必要時將於運量較大的捷運站，如西門站、重點轉運站點，採購紅外線熱像儀，由於紅外線偵測儀價格約40萬元，但目前市面已經買不到，這部分交通部研議對軌道運輸業統一採購。

沈志藏呼籲，旅客平常如果有疑似感冒現象，如呼吸道發炎、喉嚨痛、發燒現象，應該趕快去就醫，以確保國人的健康。