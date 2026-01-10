幫詐團「臥底辦案」淪車手！她醒了拒交百萬　慘被黑吃黑硬搶

記者邱中岳／台北報導

北市松山區在2025年12月底，在街頭發生一名男子強押女子搶包包案，警方到場後現場目擊者指認搶包男就在現場，意外查出被壓制的女子，其實是被詐團找來向一名婦人取款百萬，但事後驚覺自己變成車手，拒絕交給上游的男子，才會當街發生搶包案件，警方當場將兩人帶回派出所偵辦。

警方調查，43歲的王姓女子在日前接獲假檢警電話，自稱隊長的男子要求王女配合臥底辦案，並且不得向任何人透露訊息，且王女依照約定時間、地點，到北市民生東路、光復北路口，向一名77歲的王姓婦人收取百萬「投資詐騙」款項，但事後王女驚覺有異。

▲洗腦女子當車手取百萬，她幡然醒悟拒交贓款，當街被車手頭壓制在地。（圖／記者邱中岳翻攝）

王女後續又接獲指令，到隔壁的民生東路四段一處巷子，將款項交給28歲蘇姓車手頭，但是王女發覺自己已變成詐騙集團車手共犯，所以拒絕將包包交付給蘇男，雙方當即扭打在一起，王女雖被蘇男壓制在地，但仍拒絕交付百萬贓款。

最後路人見狀報警處理，警方到場後了解狀況，眼尖的路人又發現竟然蘇姓男子就在人群中觀看，警方立刻上前將人逮捕，王女因為也涉及詐騙車手取款行為，所以訊後均依照詐欺、《洗錢防制法》等相關罪嫌移送法辦。

警方指出，當時在蘇男停放的汽車上也找到毒品k他命，現場經過檢測也為陽性，且蘇姓男子也依照毒品唾液快篩進行檢測為陽性，所以警方當下也查扣蘇男車輛，並且等待驗尿結果出爐，釐清是否有毒駕的疑慮。