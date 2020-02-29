「假公文」近日狂攻府院、衛福部　別轉傳！小心關3年罰300萬

▲蘇貞昌澄清假訊息。（圖／翻攝自臉書）

記者陶本和／台北報導

源自中國武漢的新冠肺炎持續在全球擴散，近期網路也出現各種謠言、假公文，猛攻總統府、行政院與衛福部。對此，府院除了已經火速澄清，也送交檢警處理外，同時也提醒國人，不得隨便分享轉傳，以免觸法。

日前有人竄改行政院公文說「大家可以免費去醫院領10個口罩」，甚至有所謂送青蛙到體育館，發現裡面已經改成隔離醫院等謠言。行政院長蘇貞昌也火速澄清，並對外強調，政府把防疫擺第一，宣布防疫政策也一向公開透明，請大家留意，不要聽信假消息。

▼網傳假總統令。（圖／總統府提供）

接著，網路又流傳所謂「總統令：國家安全局網域安全法臨時管制條款」一圖，但事實上並沒有此一總統令的發佈，內容屬虛假不實，且內文還使用簡體字，完全不符我國公文書體例。

除了府院之外，網路上於29日又出現竄改衛福部公文，聲稱「台南市各醫院送檢新型冠狀病毒檢測結果呈陽性1843例」等。對此，台南市長黃偉哲也火速在臉書上駁斥，強調這是「假訊息」，不應轉傳和輕信。

黃偉哲提醒，如果在網路上看到疫情資訊，但新聞沒報、防疫記者會沒講、衛福部臉書和網站也沒有，請小心判斷，不要輕易分享，以免觸法。

對於近日的假訊息攻擊，府院除了向國人澄清之外，更已經送交檢警機關查辦，同時提醒民眾不得分享轉傳，根據紓困條例（嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例）規定，散布假訊息，最重可關3年、併罰300萬元，同時偽造公文書，刑責1年以上7年以下，最重可關7年。

▼近期「假公文」狂攻總統府、行政院與衛福部。（圖／黃偉哲臉書）

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