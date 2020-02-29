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澳門將包機飛武漢接人　先講明：沒機會檢測「機上可能有染病者」

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▲▼澳門機場,澳門民航局。（圖／澳門民航局）

▲澳門將派機接回滯留居民。（圖／澳門民航局）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府計劃在下周派出包機接回滯留湖北的澳門居民，澳門衛生局局長李展潤表示，目前有100多人有意願搭機返回，分散在湖北省各地，會先派一架包機接回位於武漢市周遭的人。不過，李展潤也提到，可能沒機會讓居民在登機前進行核酸檢測，也沒辦法確保乘客內有無染病者，不排除有人下機後確診，因此會全力做好預案措施。

李展潤指出，政府一直透過旅遊危機處理辦公室關心在湖北澳門居民的生活狀況，盡力協助有關居民解決所遇到的困難，並制定能接回居民的可行方案，包括透過包機形式，「近日透過包機形式接回在湖北澳門居民的方案，得到中央政府及湖北省相關部門的大力支持。」

▼湖北各市已「封城」超過一個月。（圖／路透社）

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

李展潤提到，目前有100多名在湖北的澳門居民有返澳意願，但因他們分散在湖北省內不同地區，部分居住地離武漢市車程達數小時，因此政府決定在下星期派遺包機至武漢，首先接載武漢市及附近地區的澳門居民回澳，預計約有50至60名澳門居民，「其餘身處離武漢市較遠的澳門居民的撤走方案則仍在研究部署中。」

李展潤表示，現階段相關部門正在細化相關預案，包括需考慮包機上的醫護人員等工作人員及澳門居民的安全措施執行情況，「居民在登上包機前，相關部門將先了解他們有否出現發燒、咳嗽及曾接觸確診人士，但可能沒有機會在登機前為居民進行核酸檢測，也沒辦法確保乘坐包機的澳門居民有否感染新冠肺炎。」

李展潤還說，依照香港先前從日本橫濱撤回鑽石公主號郵輪上香港居民的情況，港府當時派出共3班包機，撤走了193名人士，另有25名人士自行乘機回港，到目前為止，共有8名從郵輪上回港人士確診，確診率約為3％。

李展潤強調，衛生局將做好準備，包括隔離及檢疫等，「不排除居民在回澳後確診，所以衛生當局會做好相關預案措施。」

▼港府派機接回滯留鑽石公主號港人。（圖／香港政府）

▲▼香港鑽石公主號包機。（圖／香港特區政府）

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