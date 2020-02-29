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防非法移工成防疫破口　黃珊珊盼中央啟動「自首專案」

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▲▼黃珊珊主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議。（圖／北市府提供）

▲黃珊珊主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前確診的第32例更是非法外籍移工，讓外界關注未登記在案的移工是否會成為防疫破口。對此，台北市副市長黃珊珊29日喊話中央，可以啟動「自首專案」，透過減輕罰則、增加再入境工作的機會，鼓勵移工主動通報，增加防疫工作的可控性。

根據統計，去年失聯的移工多達17716人，累積到目前為止，沒有被查獲的人數就多達48491人，第32例的印尼籍非法移工不只到處趴趴走，被逮到進行隔離時更大開直播，引起社會譁然，憂「非法移工」恐成防疫破口。

台北市副市長黃珊珊29日主持因應2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議，被問到非法外籍移工的防堵作為時表示，台北市聯合醫院一直都有SOP，陪病的外勞在護理站都有查核身分，所以在聯合醫院裡要有非法看護的機率不高，「目前清查完好像只有1、2位有狀況」。

▲▼黃珊珊受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲黃珊珊受訪。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊說，重點是這些非法看護沒有居留證，是逃跑外勞，有些狀況是他們連證件都是偽造的，所以會造成醫院查核困難，目前為止對外勞部份是「人道關懷、防疫優先」，現在目的不是要把他抓出來，而是避免他成為防疫的缺口。

黃珊珊表示，昨天也去跟中央請示，勞動部跟相關的單位尤其是警政署，都希望能再啟之前做過的「自首專案」，自首的話罰則減輕、遣返時間會縮短、再回來工作的機會增加，「上次刊了這專案就有8、9000個逃跑外勞自首，所以這次如果用這樣的方式的話，對於他們願意自首增加防疫可控性有幫助，但這是中央法規，還是希望中央能訂出來」。

而除了醫院的查核外，黃珊珊還表示，現在也跟相關宗教團體、移工團體都有宣導，鼓勵這些外勞若生病的話願意出來就醫，「希望他們有狀況要求助，而不是怕被抓而不願意出來，然後互相流竄，我們寧可他出來就醫」。
 

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