美參議員提案「川普派高階代表團出席蔡就職典禮」　外交部致謝：誠摯歡迎！





▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席Cory Gardner (R-CO)27日與參院外交委員會主席Jim Risch (R-ID)及亞太小組民主黨首席議員Ed Markey (R-MA)共同提出決議案，肯定台灣舉行民主選舉並祝賀總統勝選連任，並鼓勵川普政府派高階代表團出席我國就職典禮一事，外交部發言人歐江安表示感謝。

美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席賈德納27日與參院外交委員會主席芮胥及亞太小組民主黨首席議員馬基共同提出「肯定台灣人民舉行自由與公平的總統暨立法委員民主選舉，以及恭賀蔡英文女士勝選連任台灣總統」決議案。

歐江安表示，該決議案內容也鼓勵美國總統依美國法律，指派高階官方代表團出席我國總統就職典禮；承諾在蔡總統第二任期內深化台美關係；以及呼籲美國政府支持台灣積極參與國際組織，包括WHO、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)。

歐江安說，外交部由衷感謝美國國會議員採取各項友我作為，表達對台灣民主成就的肯定，並支持我國參與國際組織。對於美國政府派遣來台慶賀我國總統、副總統就職的代表層級，我國政府尊重美方的安排並表達誠摯歡迎。

歐江安強調，在元月11日我國總統順利完成大選後，美國行政部門及國會紛紛公開表達祝賀，彰顯美國各界對台灣自由民主制度的強勁支持，以及台美關係友好密切。外交部未來將繼續與美國行政部門及國會友人持續深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。