　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美參議員提案「川普派高階代表團出席蔡就職典禮」　外交部致謝：誠摯歡迎！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席Cory Gardner (R-CO)27日與參院外交委員會主席Jim Risch (R-ID)及亞太小組民主黨首席議員Ed Markey (R-MA)共同提出決議案，肯定台灣舉行民主選舉並祝賀總統勝選連任，並鼓勵川普政府派高階代表團出席我國就職典禮一事，外交部發言人歐江安表示感謝。

美國聯邦參院外交委員會亞太小組主席賈德納27日與參院外交委員會主席芮胥及亞太小組民主黨首席議員馬基共同提出「肯定台灣人民舉行自由與公平的總統暨立法委員民主選舉，以及恭賀蔡英文女士勝選連任台灣總統」決議案。

歐江安表示，該決議案內容也鼓勵美國總統依美國法律，指派高階官方代表團出席我國總統就職典禮；承諾在蔡總統第二任期內深化台美關係；以及呼籲美國政府支持台灣積極參與國際組織，包括WHO、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)。

歐江安說，外交部由衷感謝美國國會議員採取各項友我作為，表達對台灣民主成就的肯定，並支持我國參與國際組織。對於美國政府派遣來台慶賀我國總統、副總統就職的代表層級，我國政府尊重美方的安排並表達誠摯歡迎。

歐江安強調，在元月11日我國總統順利完成大選後，美國行政部門及國會紛紛公開表達祝賀，彰顯美國各界對台灣自由民主制度的強勁支持，以及台美關係友好密切。外交部未來將繼續與美國行政部門及國會友人持續深化奠基於共享價值的台美全球合作夥伴關係。

ET快訊
喉嚨有痰「吐出來or吞下去」？醫揭「噁痰神效」長知識
快訊／找到了！新竹男林東京「改地址」失聯　縣府要從重處分
台灣4萬人死亡！「西班牙流感」奪全球9000萬條命　屍體堆到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

雲林青農吃老本「領養母水牛」 　怕80歲老農想牠...就近蓋牛舍

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

發燒1天亡！檢警穿隔離衣相驗　台北女家屬訴：事發5天沒檢疫

新生代歌手美聲高唱抖音夯曲　對手指定PK：我不喜歡飆唱功

「女兒可以沒爸爸不能沒有媽媽..」　辛龍為劉真祈禱：願意用自己的生命換

美參議員提案「川普派高階代表團出席蔡就職典禮」　外交部致謝：誠摯歡迎！

快訊／外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

快訊／網傳「簡體字假總統令」　總統府怒：已送交檢警機關查辦

共軍轟6戰機又來！國防部證實：航經我西南海域無異狀

軍事迷爆共機再闖我防空識別區　國防部查證中

賴清德談二二八：勇敢面對過去陰影　是對轉型正義的基本態度

228受難者家屬喊「廢中正廟」　府：去威權化由行政院研議討論中

第32例確診外籍看護路徑曝光　樹林區公所緊急應變處置

美國會新冠肺炎聽證會　「台灣遭WHO排除」成焦點

洪秀柱：綠營鬥臭WHO　怎可能達成加入的期望？

南韓確診增至2337例　美軍急下令「封鎖駐韓基地」

UBA／中州隊史首進4強　教頭許智超趁機打招生廣告

蘇打綠休團歸來　小巨蛋無預警合體唱新歌「爆又送驚喜彩蛋」

高速公路上爆胎！　解婕翎聽到巨響繼續開…下車才知嚴重：真的是差點死掉

林利大讚：台灣防疫做很好　發文吐真言「這是台灣女婿的心聲」

大邱2女「急診室斷氣」才確診…全城1天增3死　南韓死亡增至16例

UBA／外籍雙塔打爆義守　中州攜手輔大攻蛋

中職／蘇緯達3響砲8打點、劉基鴻包辦全隊分數　兄弟15比3勝龍

深圳新發現！專家在新冠肺炎患者「唾液」中測到病毒核酸

幸福案例／延攬山河大景　品鑑細膩質感悠然生活

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

政治熱門新聞

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

這件事宣布後　陳時中聲量有了驚人變化！

李來希：年輕人在家等口罩太殘忍

共軍轟6戰機又來！國防部證實了

獲聘立院機要顧問月薪12萬　洪慈庸說話了

韓國瑜「228講823、謝雪紅講王雪紅」　王定宇酸：喝到多掛？

口罩日產千萬片3月達標　經濟部喊話了

外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

王浩踢爆：北市社會局囤積11萬片口罩不發

朱立倫「228連假愉快」　陳柏惟：真的不想嘴

他警告執政黨：不怕2022地方選舉再慘敗？

自駕巴士來了！北市信義路5月測試、9月試乘

把228講成823！韓國瑜火速自拍道歉

更多熱門

相關新聞

外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」

因應新冠肺炎在日本疫情持續升溫，外交部即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」。

快訊／網傳「簡體字假總統令」　總統府怒：已送交檢警機關查辦

快訊／網傳「簡體字假總統令」　總統府怒：已送交檢警機關查辦

228受難者家屬提「中正紀念堂去威權化」　府：由行政院研議討論中

228受難者家屬提「中正紀念堂去威權化」　府：由行政院研議討論中

美國會新冠肺炎聽證會　「台灣遭WHO排除」成焦點

美國會新冠肺炎聽證會　「台灣遭WHO排除」成焦點

推動美台關係的動力　薛瑞福：擔憂戰爭爆發

推動美台關係的動力　薛瑞福：擔憂戰爭爆發

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／32例確診看護友人出現症狀！送負壓隔離病房

快訊／辛龍首發聲：我願意用自己的生命換劉真的生命！　

30多歲男跟團遊大阪　確診新冠肺炎

大甲媽遶境延期　鄭麗文：處理非常粗暴

用鼠籠捕到大耳生物　她被迫收編

首例解剖遺體結果公布！　肉眼可見「灰白色病灶」

北車保全與鬧事男互毆暈倒亡　疑有不明肺炎引緊張

她下體癢癢！看到桌上的酒精…好奇一噴釀成悲劇！

黃曉明PO文「對Baby暱稱」洩婚姻現況

分手許光漢2年沒刪情侶合照！簡婕被逼問無奈發聲

韓國瑜出席228講成「823」事後被追問怒回

北市醫發燒上班3天亡！女兒見屍崩潰

付不出百萬療程費！　確診孕婦「放棄葉克膜」急救

巧遇保育萌獸　網激動：好幸運！

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練

千萬點閱唱作人登《歌手》嗆辣PK　蕭敬騰讚嘆歌聲：充滿故事跟歷練
《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

《如實陳述》超驚悚誘童案　綁架犯竟慘死..劇情大反轉！

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

鄭元暢還原《惡作劇之吻》經典橋段　霸氣捧小S臉...直接親下去！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面