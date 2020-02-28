快訊／外交部：即日起調升日本旅遊警示燈號「黃色」、北海道「橙色」





▲日本北海道疫情持續升溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎疫情在日本持續升溫，外交部即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」。

日本「新型冠狀病毒肺炎」確診病例持續增加，近8成為當地或疑似當地感染，其中未知感染源者高達29％，且已發生數起社區及醫院群聚感染。

美國疾病預防管制中心（CDC）已將日本列為第二級旅遊「警示」（Alert），指出日本疫情已進入社區傳播階段，建議遊客應始終避免與確診病例接觸。美國國務院也在22日將日本提升至第二級「強化注意旅遊安全」（exercise increased caution）。我國流行疫情指揮中心也已於22日將日本旅遊疫情調升為二級警示。

外交部指出，包括以色列、韓國、泰國、不丹、密克羅尼西亞聯邦、東加王國、薩摩亞、索羅門群島、吉里巴斯等9國已發布對日本旅遊警示並建議該國國人避免赴日。此外，日本北海道確診病例持續增加，截至2月28日已高達66例，高居日本之冠，北海道知事已宣布進入緊急狀態，並呼籲民眾週末避免外出。

外交部表示，考量我國與日本往來密切，日本為我國出訪旅客最多之國家，外交部為保障國人權益，自即日起調升日本旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人特別注意安全並檢討應否前往，另調升北海道旅遊警示燈號為「橙色」，建議避免非必要旅行。