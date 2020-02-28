男比女易得新冠肺炎？高大成說話了：女生有2支，男生只有1支

▲高大成指出，男生只有一支X染色體，力量比較不夠。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情傳出後，全球已出現許多確診案例，其中男性感染的比率高於女性，死亡的機率也大於女性，讓外界感到相當好奇。對此，法醫高大成指出，因為女性有2支染色體，比較能夠抵禦外來壓力，「我們（男性）只有1支的話，就力量比較不夠。」

根據最新研究顯示，新冠肺炎對年紀大的人影響較嚴重，80歲以上的患者死亡率高達15％，但10歲以下的孩童目前仍未傳出死亡案例，且男性的感染率、死亡率都要大於女性。

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從以前的數據來看，2003年SARS肆虐時，男性患病後的死亡率高達22％，女性則是13％，比男性低了8個百分點，MERS疫情出現時，男性的死亡率也比女性多出6個百分點。對此，有研究人員指出，從演化學的角度來分析，女性懷孕後，體內的賀爾蒙、雌激素會發生變化，免疫力也會跟著提高，保護性抗體才能遺傳給下一代。

▼研究指出，男性比女性容易罹患新冠肺炎。（示意圖／記者林敬旻攝）

法醫高大成也說，會出現這樣的情況，最主要就是「染色體的問題」，因為女性有2支染色體，「它裡面就有很多可以製造抗體啊、可以抵抗外來的壓力啊」，主要都是靠著染色體，來抵禦環境的問題，但是男性只有一支染色體，「就力量比較不夠。」

根據早前的研究，人類的染色體中，男性的組合是「X、Y」組合，女性則是「X、X」組合，免疫基因生長在X染色體上，因此女性擁有2個X染色體，具有更大的生存優勢。不過，由於女性自身免疫力較強，也比較容易出現自體免疫疾病，如紅斑性狼瘡等疾病。