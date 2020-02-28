一發燒就被隔離！印尼「新冠肺炎0確診」…當地台人揭真相：政府沒隱瞞

▲截至目前為止，印尼仍未傳出新冠肺炎確診案例。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）的確診案例不斷在各國出現，東南亞各國也沒能倖免，不過，人口多達2.6億的印尼至今仍未傳出確診，讓人感到相當好奇，也有人懷疑是否為政府刻意隱瞞。對此，一名台灣籍講師說，有位朋友住在雅加達，到醫院去後，發現有點發燒，立刻就被隔離，意味著當局有在做事，只是報導沒有提出來。

根據《東森新聞》報導，在印尼泗水大學擔任講師的吳英傑表示，他雖然不是專家，但印尼氣候濕熱，且大眾交通工具不發達，因此推斷可能是這幾項原因，才能保持0確診的紀錄。

他還說明，當局不可能封鎖消息，世界各國都有大使在這，沒有人宣布各國僑民要撤離，工廠等機構也沒有關閉。至於防疫是否夠嚴？吳英傑提到，他有位朋友住在雅加達，日前因為發燒前往醫院，立刻就被院方通報隔離，意味著印尼政府有在做事，只是媒體都沒有報導。

此外，他指出，印尼的百貨、電影院、教會等地方仍是有不少人聚集，且印尼人與人見面會握手、擁抱，路上戴口罩的人不多，生活沒有受到太多影響，超商買不太到口罩，是都被外地人搶光的。不過，是否是因為氣候濕熱、交通不發達才造就了印尼的0確診紀錄，仍待專家進一步確認。

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