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台灣4萬人死亡！「西班牙流感」奪全球9000萬條命　屍體堆到天花板

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▲西班牙流感。（圖／翻攝自百度百科）

▲西班牙流感曾傳入台灣造成4萬人死亡。（圖／翻攝自百度百科）

記者曾羿翔／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，回顧史上的大規模傳染病中「西班牙流感」（Spanish flu）也曾人讓聞風喪膽，爆發在1918年造成全球5億人感染，奪走約9000萬條性命，台灣當時有4萬人也染疫喪命。一位參與救治的護理人員曾透露，他無法忘記停屍間的遺體「從地板堆到天花板」。

綜合媒體報導，西班牙流感可分為三波，第一波發生在1918年春季，只是普通的流行性感冒；第二波發生在同年秋天，是死亡率最高峰；第三波則發生在1919年冬天，到隔年春天逐漸消失。

據了解，第一波疫情出現在美國的堪薩斯州軍營，當時有士兵出現頭痛發高燒、肌肉酸痛以及食慾不振的症狀，到了第二波症狀已出現變化，20到35歲的青壯年族群死亡率特高，除了有頭痛高燒外，還會臉色發青甚至咳血，引起併發症而死亡，其中以肺炎最多。

▲重建的西班牙流感病毒。（圖／翻攝自維基百科）

▲重建的西班牙流感病毒。（圖／翻攝自維基百科）

西班牙流感當時也傳入台灣，造成4萬多人死亡，第一波並沒有顯著死亡率，從第二波開始逐漸嚴重，一開始從基隆出現疫情，往南擴散至新竹、台中、台南、高雄以及屏東等地，再透過海運傳入花蓮港與澎湖。據了解，全球因感染西班牙流感死亡的人數統計，上修至5000萬人，上限可達9000萬人，人數比第一次世界大戰的死亡人數還要多。

一位歷經這場傳染病救治的護理人員曾透露，他無法忘記停屍間的遺體「從地板堆到天花板」。當時醫界找不到西班牙流感的源頭來自哪種病原體，直到英國科學家史密斯（Wilson Smith）1933年分離出首個人類流感病毒並命名為H1N1，人類才明白是由流感病毒引起。

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