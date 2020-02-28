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共軍機再闖我防空識別區　國軍至少4次持續廣播警告「對話曝光」

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▲大陸軍機28日下午再闖我防空識別區，國軍喊話警告展現護領空決心 。（圖／許姓軍事迷提供、國防部臉書）

▲大陸軍機28日下午再闖我防空識別區，國軍喊話警告展現護領空決心 。（圖／許姓軍事迷提供）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎持續延燒，國內有軍事迷28日下午發現中國大陸軍機又出海演訓，甚至進入台灣防空識別區，台灣空軍至少4次持續廣播警告對方侵犯台灣西南海域，展現捍衛台灣領空決心，也對中國大陸的作法感到不解。。

▲大陸軍機28日下午再闖我防空識別區，國軍喊話警告展現護領空決心 。（圖／許姓軍事迷提供、國防部臉書）

▲我國F-16戰機監控中國「轟六」轟炸機的照片。（取自國防部發言人臉書）

據悉，近一個月來，中國大陸軍機一再出動挑釁，國防部及日本2月中多曾表示，共軍有多架「殲十一」戰鬥機、「轟六」轟炸機、「空警五○○」預警機繞行巴士海峽、西太平洋、宮古海峽進行「遠海長訓」；當時國防部也公布我國F-16戰機監控中國「轟六」轟炸機的照片。不料，今天下午中國大陸軍機再度出現。

國內一位許姓軍事迷表示，中國大陸空機於今天下午進入台灣西南沿海領空，其中在台灣軍方在3點15分左右到近4點鐘，至少4度發聲警告對對方軍機喊話「位於台灣西南空域高度7500公尺的中共軍機注意，你已進入我防空識別區影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」警告對方軍機，展現國軍保護領空的決心。

整個聲音檔還出現有疑似國軍大喊「說的好啊」的聲調，雖然只是廣播中的喊話對壘，卻能感受到空中情勢的緊張。
據了解，除了中國大陸軍機逼近台灣領空，同一時間，許姓軍事迷還觀察到美國海軍也派出一架EP-3電偵機在台灣西南空域巡邏，三國軍機在空中互相監控情形。

由於中國大陸忙於新冠肺炎延燒之際，還派軍機飛越台灣西南海域，甚至逼近領空的作法感到納悶。

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