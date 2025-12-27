　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

▲抖音團播模式。（圖／翻攝自抖音）

▲抖音團播模式。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸一名19歲的直播主近日在社群平台發文，揭露自己短暫踏入「團播」產業後，迅速退出的經歷。她坦言，原以為只是單純跳舞、展示才藝，沒想到實際工作內容與招聘承諾落差極大，不僅工時長、壓力高，還需頻繁遊走在尺度邊緣，短短數週便「三觀被震碎」，相關內容曝光後引發熱議。

據《華商報》報導，團播多以連麥PK、刷票競技為主要形式，直播主須依觀眾打賞數量輪流上場表演。為刺激送禮，不少直播間會以「送才藝」作為回饋，但實際表演內容常涉及擦邊動作，主持人甚至一邊提醒「收斂」，一邊又以話術暗示更大尺度內容，形成明顯矛盾。

▲▼19歲陸直播主揭內幕。（圖／翻攝自微博）

▲。（圖／翻攝自微博）

▲多家公司以高薪吸引多人加入。（圖／翻攝自微博，上同）

在部分直播間中，男女團對打時，主播會依彈幕指示調整表演方式，包含貼身舞蹈、肢體暗示等行為。主持人直言，若未「收斂」，直播間恐遭封禁，也因此多採取模糊鏡頭與語言暗示方式，規避平台審核。拉票環節更為直接，直播主頻繁以撒嬌、示弱等方式索取禮物，單一禮物價格約50元（人民幣，下同），刷票動輒上百起跳。

▲▼找大哥「做作業」。（圖／翻攝自微博）

▲▼所謂的找大哥「做作業」。（圖／翻攝自微博）

▲▼19歲陸直播主揭內幕。（圖／翻攝自微博）

該名直播主指出，真正讓她難以承受的並非跳舞，而是業績壓力。她表示，團播實際收入高度依賴「大哥」支持，若僅靠直播間表演，薪資往往難以達到保底標準。為提高收入，部分主播被默許甚至被要求私下「維護」出手大方的觀眾，包括頻繁私訊互動，甚至進行曖昧話術。

她透露，自己入職前，公司承諾「不做曖昧經濟」、「固定保底薪資」、「每日工時6小時」，實際卻是每日工時動輒超過9小時，夜班常播至凌晨，服裝、妝髮需自費準備，且若沒有觀眾「接下班」，便須連續加播。所謂「接下班」，實際上就是觀眾一次性刷出高額禮物。

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲同事勸說她離職。（圖／翻攝自微博）

她表示，更令她崩潰的是下播後的「寫作業」，所謂作業就是主動前往其他直播間私訊男性觀眾，引導對方進入自家直播間刷票，每日至少需聯絡60人，若業績不佳還需加倍。她直言，這些觀眾多為中年男性，私訊內容露骨，心理壓力極大。

她指出，除業績壓力外，職場氛圍同樣令人窒息，主持人的收入與主播業績掛鉤，情緒管理極差，常在直播中對主播辱罵、嘲諷。曾有主播身體不適仍被要求上播，若表現不佳，甚至遭言語羞辱，讓她質疑是否已構成職場霸凌。

▲她最終選擇離開。（圖／翻攝自微博）

▲她最終選擇離開。（圖／翻攝自微博）

她坦言，在多重壓力下，她最終選擇離開團播產業，這個行業以「高薪、低門檻」吸引年輕人，實際卻以即時回饋與打賞機制製造成癮感，「今天可能因為一個大哥刷錢賺到數千元，下一刻又被逼突破底線」。她形容，那種快感像精神毒品，代價卻是尊嚴與身心健康。

事件曝光後，引發大量網友討論，不少曾從事團播的人留言表示「強度比996還高」、「工資與承諾嚴重不符」，也有人直言，團播之所以被排斥，關鍵在於「軟色情」與價值觀扭曲。相關話題持續延燒，也讓團播產業的灰色運作再度被推上檯面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中正男大生騎車擦撞自小客　倒地送醫不治
捷運大直站傳衝突！站務員拿出鋼叉、盾牌防禦
「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了
下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」
鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　仰天嘆遭迫害
赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

吉林首現「野生6東北虎同框」 母虎一次遛5萌娃打破保育紀錄

習慣睡覺幫手機充電！　女子遭自燃充電器火吻「全身70%燒傷」

海內外12萬信眾齊聚　「2025神明聯誼會」展現台灣宗教包容新高度

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血　動物園超酸心酸神操作

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

陸電動車在高速上沒電　2人下來推車被撞死

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

吉林首現「野生6東北虎同框」 母虎一次遛5萌娃打破保育紀錄

習慣睡覺幫手機充電！　女子遭自燃充電器火吻「全身70%燒傷」

海內外12萬信眾齊聚　「2025神明聯誼會」展現台灣宗教包容新高度

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血　動物園超酸心酸神操作

中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

陸電動車在高速上沒電　2人下來推車被撞死

快訊／嘉義機車擦撞自小客！中正男大生倒地重傷　送醫不治

陸修對外貿易法　寫入「維護國家主權安全」

工程公司員工跟老闆吵架...大鬧捷運站遭制伏　激動拉扯畫面曝　

韓國脆友掀「哭窮挑戰」　吃泡麵曬厚重紙鈔炫富！弱勢族群哭了

北京市人社局仲裁：以「AI替代崗位」解僱員工屬違法

吃飽就想睡？營養師示警「血糖異常」前兆：恐是胰島素阻抗

19歲陸直播主揭內幕　她淚訴：上播擦邊，下播找大哥「做作業」

新垣有絃中一日先發　笑談台灣回憶小籠包吃10幾顆、小綠人會跑　

被三上悠亞點名「又高又強」！馬建豪主場轟15分還送麻辣鍋、賽後淡定謝女神

揪市民運動一整年！2026高雄16大賽事出爐　富邦馬拉松打頭陣

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

大陸熱門新聞

8旬陸老人與保母性交易「感染HIV」

日推「人扮貓熊」模擬餵食、抽血

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI 10天後「閃電下架」

中國驚見「鰲拜版聖誕老人」！

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

霸王茶姬股價一度「跌近15%」

南京博物院爆盜賣文物！陸17家博物館突休館

731部隊「月產10公斤跳蚤」鐵證

「世界最長高速公路」隧道通車

陸官媒：日本新軍國主義正加速顯形

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

廖雨詩曾見邱垂正　想幫上海台辦主任來台

北京律師警告：朱孝天若舉報不實恐被行拘

更多熱門

相關新聞

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

「你是我的帥老公」簡訊露餡　綠夫提告

彰化一名人夫控訴其擔任軍職的妻子，與同為軍職的男同事關係異常，自己還在抖音上發現兩人以「老公」、「老婆」互稱，且對話充滿「想你」、「愛你」，他掌握妻子頻繁進出小王住處，由小王陪同就醫，兩人甚至同宿過夜的證據，憤而向被告求償60萬元精神賠償。全案經彰化地方法院審理，小王辯稱僅為普通同事。法官認定，被告行為逾越一般社交分際，判他應賠償15萬元。

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退

字節跳動：第三季120名員工觸紅線被辭退

萬人圍觀抓姦直播同事戴綠帽他替天行道

萬人圍觀抓姦直播同事戴綠帽他替天行道

神級煮蛋公式爆紅！他1min業配報價94萬元

神級煮蛋公式爆紅！他1min業配報價94萬元

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

關鍵字：

團播直播直播主直播間打賞抖音

讀者迴響

熱門新聞

即／2工人搬水晶洞被砸　1人不治

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

職場奴性最強星座Top3

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

北臉買不下手！他推「1品牌外套」防風又暖

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面