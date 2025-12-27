　
    • 　
>
地方 地方焦點

黃捷、吳沛憶同框蔡易餘　「唯一支持」拚嘉義縣長初選

▲▼ 接力轉型再加速度 黃捷、吳沛憶年輕世代雙女俠齊挺蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 接力轉型再加速度 黃捷、吳沛憶年輕世代雙女俠齊挺蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，立委蔡易餘持續天未亮即走訪嘉義縣18鄉鎮市各大菜市場拜票。今日（27日）清晨，蔡易餘前往東石先天宮及六腳蒜頭菜市場向鄉親請安問早，爭取支持。

▲▼ 接力轉型再加速度 黃捷、吳沛憶年輕世代雙女俠齊挺蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時，年輕世代力挺聲浪持續擴大，來自六腳鄉女兒的高雄市立委黃捷，以及台北市立委吳沛憶，同框蔡易餘拍攝公開唯一支持蔡易餘影片，力挺蔡代表民進黨出戰嘉義縣長，展現年輕世代相挺打拚的力量。

蔡易餘表示，今晨細雨綿綿，他一攤一攤向鄉親拜票問早，也不忘提醒長輩注意保暖，雖然天氣寒冷，但沿途聽到鄉親不斷喊著「易餘加油」，讓他備感溫暖、越走越有力。他也再度呼籲，明年1月12日至17日晚上6點半到10點，請鄉親幫忙「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

▲▼ 接力轉型再加速度 黃捷、吳沛憶年輕世代雙女俠齊挺蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

同為年輕世代代表的高雄市立委黃捷指出，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，她特別希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，她也強調蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中力挺蔡易餘出線。

▲▼ 接力轉型再加速度 黃捷、吳沛憶年輕世代雙女俠齊挺蔡易餘 。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳沛憶則表示，蔡易餘是她所認識最有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將。她指出，蔡易餘從基層服務一路走來，最了解地方需求，也長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，請大家讓蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。

12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／中正男大生騎車擦撞自小客　倒地送醫不治
捷運大直站傳衝突！站務員拿出鋼叉、盾牌防禦
「3水果」別空腹吃！營養師痛到冒冷汗：胃壁恐被嫩化了
下周北東一路濕到元旦後　1月上旬還有「更強冷空氣」
鳳山壓軸場林岱樺喊破10萬人　仰天嘆遭迫害
赴日旅遊傷荷包！出國稅「大漲3倍」明年上路

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

嘉義縣長初選倒數蔡易餘黃捷吳沛憶

